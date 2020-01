"Vegane Werkstatt": Lidl bezieht Kunden erfolgreich in die Produktkreation ein / Lidl bringt Produkte aus dem Vegan-Workshop in die Filialen - ganzheitlicher Ansatz für mehr Nachhaltigkeit (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Nuggets, Currywurst, Bolognese und ein Convenience-Burger -ab Donnerstag, 23. Januar 2020, ergänzen neue "Next Level"-Aktionsprodukte dasvegane Lidl-Sortiment. Anfang Februar folgen ebenfalls für einen begrenztenZeitraum "Next Level"-Mini-Schnitzel sowie die "Next Level"-Bratwurst, diebereits Ende November aktionsweise in den Lidl-Filialen erhältlich war.Diese Produkte sind Ergebnisse der "Veganen Werkstatt", die Lidl im September2019 gestartet hatte: In dem Lidl-Vegan-Konfigurator konnten Kunden veganeProdukte ganz einfach online nach Lust und Laune virtuell kreieren und sichgleichzeitig für einen Platz bei einem Vegan-Workshop mit Influencern,Lidl-Einkäufern und dem Verein ProVeg e.V. bewerben, bei dem reale Produkteverkostet und mitentwickeln werden konnten.Von der Idee zum Produkt: Der Vegan-WorkshopZehn Lidl-Kunden bekamen die Möglichkeit, am dreitägigen Workshop teilzunehmenund das vegane Lidl-Sortiment aktiv mitzugestalten. Insgesamt verkosteten dieTeilnehmer rund 140 verschiedene Produkte, bewerteten den Geschmack und dieKonsistenz und diskutierten über Verbesserungsmöglichkeiten. Darüber hinauskreierten die Teilnehmer gemeinsam mit Influencern und Lidl-Experten Rezepte mitden veganen Produkten und besprachen geeignete Verpackungen. Es zeigte sich,dass neben Geschmack und Konsistenz auch die Transparenz der Nährwertangaben undInhaltsstoffe sowie eine nachhaltige Verpackung wichtige Kriterien für denErfolg der Produkte sind."Vegane Ernährung ist ein absolutes Trend-Thema, daher war es uns wichtig,unsere Kunden in die Weiterentwicklung dieses Sortimentsbereichs bei Lidleinzubeziehen", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland."Der Vegan-Workshop hat uns auf vielen Ebenen wichtige Erkenntnisse geliefert.Insbesondere müssen die Produkte nachhaltig produziert und verpackt sein undauch von Fleischessern und Flexitariern als echte Alternative zu Produkten mittierischen Inhaltsstoffen akzeptiert werden."Ganzheitlicher Ansatz für Nachhaltigkeit bei "Next Level"-ProduktenDie "Next Level"-Produkte zeichnen sich durch ihre bessere Ökobilanz gegenüberdem tierischen Pendant aus: Beispielsweise liegen die CO2-Emmissionen beim "NextLevel"-Hack über 90 Prozent unter denen von durchschnittlichem Rinderhack.Bereits im Vorfeld des Workshops hatte Lidl zudem begonnen, die CO2-Emmissionendes "Next Level"-Burgers und des "Next Level"-Hacks zu kompensieren, sodassbeide Produkte zu 100 Prozent klimaneutral sind. Zudem werden diese in einerplastiksparenden Verpackung mit Pappschale verkauft, die, wenn möglich, auch beikünftigen Produkten der Eigenmarke "Next Level" zum Einsatz kommen soll. Beiallen "Next Level"-Produkten wird zudem ausschließlich europäisches Sojaeingesetzt.Die veganen Produkte werden ab Donnerstag, 23. Januar, unter anderem beiInfluencern des #LidlStudio unter dem Hashtag #lidlvegan beworben.Weitere Informationen unter: www.lidl.de/veganÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58227/4499481OTS: LidlOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell