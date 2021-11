Veeva stellt leistungsstarke neue digitale Tools vor, die die Zukunft des On-Demand-Engagements von Ärzten ermöglichen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Veeva CRM Engage Connect bietet neue Möglichkeiten für die nahtlose Kommunikation zwischen Gesundheitsdienstleistern und AußendienstteamsVeeva Systeme (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) präsentierte heute die Veeva CRM Engage Connect (https://www.veeva.com/eu/products/multichannel-crm/engage-connect/) kompatiblen Messaging- und Content-Sharing-Funktionen auf seiner European Veeva Commercial and Medical Summit Connect (http://veeva.com/eu/summit) Veranstaltung. Angehörige der Gesundheitsberufe haben nun Zugang zu den Informationen und Ressourcen, die sie von Biowissenschaftsunternehmen benötigen, wenn sie sie brauchen. Engage Connect wird im nächsten Monat als Teil der Veeva Engage App verfügbar sein, die von über einer Million Ärzte für digitale Meetings genutzt wird.Wenn Vertreter des Gesundheitswesens Informationen benötigen, ist es schwer zu wissen, an welche Außendienstmitarbeiter und Unternehmen sie sich wenden sollen. Ärzte wollen einfach suchen und Textanfragen senden - ohne ihre persönlichen Daten weiterzugeben. Mit der konformen Nachrichtenübermittlung können Außendienstteams zwischen Besprechungen oder Veranstaltungen einen zeitnahen und zielgerichteten Austausch pflegen."Mit Veeva Engage Connect können unsere Außendienstteams schnell und bequem mit Vertretern des Gesundheitswesens in Kontakt treten, indem sie konforme Texte schreiben, Besprechungen planen und vor allem Patientenressourcen gemeinsam nutzen", so Deborah Sullivan, Director, Field Force Automation, Sanofi. "Die App ermöglicht es uns, die Interaktion mit unseren Kunden zu personalisieren, während wir den medizinischen Fachkräften eine zentrale Anlaufstelle bieten, wo sie proaktiv mit Vertretern aus der gesamten Branche in Kontakt treten können, um Unterstützung zu erhalten, die letztendlich dazu beiträgt, das Leben der Patienten zu verbessern."Veeva Engage Connect macht Chat-ähnliches Messaging und den Austausch von Inhalten einfach und konform. Außendienstteams können leichter mit HCPs in Verbindung bleiben:- Konforme, bidirektionale Nachrichtenübermittlung: Pharmareferenten und Medical Science Liaisons (MSLs) können jederzeit und überall sicher mit HCP-Kunden chatten, um zeitnah Informationen über mögliche Behandlungen zu liefern.- Inhalte und Ressourcen auf Abruf: Vertreter des Gesundheitswesens können schnell Lehrmaterial, Muster, Patientenressourcen oder Dienstleistungen finden oder anfordern.- Einfache Terminplanung: Ärzte können direkt von der App aus persönliche oder Fernbesprechungen beantragen, die bevorzugten Sprechzeiten angeben, anstehende Besprechungen einsehen und Videoanrufe starten."Ärzte bevorzugen es, mit Vertretern und MSLs zu ihren Bedingungen zu interagieren, und wünschen sich einen bequemeren Zugang zu Informationen und Ressourcen", so Bryce Davis, Senior Director, Veeva Engage Strategy. "Veeva Engage Connect trägt zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Ärzten und Biowissenschaftsunternehmen bei, indem es ein einfaches Zwei-Wege-Engagement über mehrere Unternehmen und Marken in einer einzigen App ermöglicht und die Branche auf dem Weg zu einer Pharma-on-Demand-Welt voranbringt."Engage Connect ist Teil der Veeva Engage-Plattform, die es ermöglicht, jederzeit und über jeden Kanal per Video, Telefonanruf, kontaktloser persönlicher Interaktion oder Chat zu kommunizieren. Die neuen Veeva Engage Connect-Funktionen, die zunächst als MyVeeva for Doctors für Early Adopters eingeführt wurden, werden im nächsten Monat für Biopharma-Außendienstteams verfügbar sein. Vertreter des Gesundheitswesens können sich mit den teilnehmenden Life-Science-Teams über ihre bestehende Veeva Engage App, die im Apple App Store (https://apps.apple.com/us/app/veeva-engage/id1155146582) und Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veeva.engage&hl=en_US&gl=US) verfügbar ist, verbinden und treffen.Um mehr über die Veeva Engage-Plattform zu erfahren, können sich Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche für den heutigen Veeva Commercial and Medical Summit Connect Europe unter veeva.com/eu/summit registrieren. Veeva veröffentlichte auch Neuigkeiten über neue Innovationen für Veeva CRM (https://www.veeva.com/eu/resources/veeva-crm-innovations-power-the-new-hybrid-field-model/) auf dem heutigen Gipfel.Zusätzliche InformationenMehr zu Veeva CRM Engage Connect finden Sie unter veeva.com/eu/EngageConnectVerbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/unternehmen/veeva-systeme (http://www.linkedin.com/company/veeva-systems)Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_eu Veeva auf Facebook liken: facebook.com/veevasystems (https://www.facebook.com/VeevaSystems)Über Veeva SystemsVeeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die globale Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Kontakt:Deivis MercadoVeeva Kiran MayVeevaSysteme925-226-8821deivis.mercado@veeva.com Systeme+44-796-643-2912kiran.may@veeva.com