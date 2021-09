Veeva kündigt neue Anwendung zur Beschleunigung der Validierungsausführung an

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Veeva Vault Validation Management optimiert End-to-End-Validierungsprozesse für Auditbereitschaft und ComplianceVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) hat heute Veeva Vault Validation Management (https://www.veeva.com/eu/products/vault-validation-management/) angekündigt, eine neue Anwendung, die ein effizienteres und kostengünstigeres Management des Validierungslebenszyklus ermöglicht. Life-Sciences-Unternehmen können Validierungsaktivitäten erstellen und organisieren, eine globale Bibliothek an Testskripten verwalten und Validierungsdaten elektronisch ausführen und aufzeichnen, um die Testausführung zu beschleunigen und eine bessere Compliance zu gewährleisten."Manuelle Validierungsprozesse sind ineffektiv, verbrauchen Ressourcen und erhöhen die Betriebskosten", erklärte Mike Jovanis, Vice President von Veeva Vault Quality. "Mit dem Veeva Vault Validation Management können Kunden den End-to-End-Validierungslebenszyklus mit papierloser Ausführung optimieren, um die Effizienz zu erhöhen und die Auditbereitschaft zu verbessern."Das Vault Validation Management reduziert manuelle Prozesse und eliminiert Silos für eine bessere Verfolgung und Ausrichtung aller Validierungsaktivitäten und Projekte. Die Qualitätsteams verwenden damit vorgeschlagene Artefakte und Vorlagen, um die Konsistenz zu verbessern und die Einhaltung Guter Dokumentationspraxis (GDP) sowie die Datenintegrität zu gewährleisten.Durch die nahtlose Integration mit Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/) und Veeva Vault QMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qms/) werden wichtige Artefakte, Unstimmigkeiten und Änderungskontrollen miteinander verbunden und die Transparenz und Datenzugänglichkeit verbessert. Intuitive Dashboards zeigen auch kritische Metriken wie Status- und Zykluszeiten an, um eine bessere Rückverfolgbarkeit aller Validierungsprojekte zu ermöglichen.Vault Validation Management ist Teil der Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/), einschließlich Vault QMS, Vault QualityDocs, Veeva Vault Training (https://www.veeva.com/eu/products/vault-training/), Veeva LearnGxP (https://learngxp.com/), Veeva Vault Station Manager (https://www.veeva.com/eu/products/vault-station-manager/) und Veeva Vault Product Surveillance (https://www.veeva.com/eu/products/vault-product-surveillance/), um die Qualitätsprozesse weltweit zu automatisieren und zu harmonisieren. Die Vault Quality Suite ermöglicht Unternehmen die einfache Verwaltung der Qualität in einer einheitlichen Lösung und bietet die Leistung und Skalierbarkeit, die für die gesamte Life-Science-Wertschöpfungskette nötig sind.Die Verfügbarkeit von Vault Validation Management ist für die zweite Hälfte des Jahres 2022 geplant. Weitere Informationen zum Vault Validation Management finden Sie unter veeva.com/eu/VaultValidationManagement (https://www.veeva.com/eu/products/vault-validation-management/).Nehmen Sie am 14. Oktober 2021 am Veeva R&D and Quality Summit Connect (https://www.veeva.com/events/rd-summit/) teil, um mehr über das neue Angebot, die digitale Qualitätstransformation von Merck & Co., Inc. und die bewährten Verfahren für das organisatorisches Änderungsmanagement von Supernus Pharmaceuticals für die Qualitätsmodernisierung zu erfahren. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus der Life-Science-Branche. Melden Sie sich an und bleiben Sie auf dem Laufenden über Programmdetails unter veeva.com/Summit (https://www.veeva.com/events/rd-summit/).Weitere InformationenVerbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systemsFolgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.100 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Science-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in dem vom Unternehmen auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2021 eingereichten Bericht aufgeführt. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich "Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.Kontakt:Deivis Mercado Veeva Kiran MayVeevaSystems925-226-8821deivis.mercado@veeva.com Systems+44-796-643-2912kiran.may@veeva.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuell