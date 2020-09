Veeva: War es das nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Veeva Systems A":

Am 03.09.2020, 20:56 Uhr notiert die Aktie Veeva an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 279.27 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitstechnologie".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Veeva auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Veeva-Aktie ein Durchschnitt von 188,41 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 297,07 USD (+57,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (257,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,34 Prozent), somit erhält die Veeva-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Veeva erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Veeva-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 13 Buy, 7 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 8 Analysten den Titel als Buy ein, 4 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 265,58 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -10,6 Prozent erzielen, da sie derzeit 297,07 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Veeva damit 58,53 Prozent über dem Durchschnitt (12,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 11,81 Prozent. Veeva liegt aktuell 59,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Veeva?

Wie wird sich Veeva nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Veeva Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Veeva Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken