Veeva Vault CDMS bietet Agilität und Geschwindigkeit für onkologische Studien

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Aufstrebende Biotechs nutzen das moderne klinische Datenmanagement, um den Aufbau von Studien zu beschleunigen und problemlos Veränderungen vorzunehmenVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich die Zahl der Biotechs, die Veeva Vault CDMS (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-data-management/) nutzen, um schnellere und effektivere onkologische Studien durchzuführen, im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat. Vault CDMS, eine moderne Cloud-Anwendungssuite, die für die Verwaltung klinischer Daten bei der Erstellung moderner Studien entwickelt wurde, bietet die nötige Flexibilität und Effizienz, um die Anforderungen hochkomplexer Studien zu erfüllen.Onkologische Studien sind schwierig durchzuführen und weisen höhere Änderungsraten auf als andere Studien. Um diese Herausforderungen zu meistern, benötigen Biotechs flexible und agile Systeme, die es den klinischen Teams ermöglichen, sich an die Studienergebnisse anzupassen. Herkömmliche EDC-Systeme haben sich als langsam zu konfigurieren und schwer anpassbar erwiesen, da es durchschnittlich 30 Tage dauert, eine Studienänderung zu implementieren.1Mit Vault CDMS können Datenmanager Änderungen mitten in der Studie ohne Datenmigration oder Ausfallzeiten vornehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass Änderungen rechtzeitig implementiert werden, die Studien im Zeitplan bleiben und die Durchführung beschleunigt wird. Studienteams können außerdem interaktive Designüberprüfungen durchführen und notwendige Änderungen in Echtzeit vornehmen."Adaptive Studien ermöglichen geplante Änderungen, um Probandendaten schnell zu erfassen und strategische Änderungen an einer Studie zu erleichtern", so Toby Odenheim, Direktor für Technologie und Governance am Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI). "Mit Veeva Vault CDMS können wir in Echtzeit Änderungen vornehmen, um neue Patienten zu rekrutieren, die therapeutische Wirksamkeit zu erhöhen und kosteneffizienter zu arbeiten.""Datenmanager sind bei jeder Studienänderung auf Schnelligkeit angewiesen. Angesichts der großen Herausforderungen bei der Durchführung von Studien, wie Protokollabweichungen, lokale Labore und RECIST, ist es klar, dass die Branche ein neues Toolset benötigt", so Richard Young, Vice President, Strategy, Veeva Vault CDMS. "Durch die Flexibilität, die wir bieten, Änderungen schnell zu übernehmen, können sich Biotechs stärker auf die Patientensicherheit konzentrieren und die Entwicklung von lebensverändernden Krebstherapien beschleunigen."Über 40 % der Biotechs, die in diesem Jahr neue Studien an Veeva vergeben haben, führen onkologische Studien durch. Diese Unternehmen setzen Vault CDMS ein, um von einem einfach zu bedienenden System zu profitieren, das keine benutzerdefinierten Funktionen erfordert. Vault CDMS unterstützt komplexe Behandlungszyklen, Kohorten und Verzweigungen mit einfachen Regeln und Dynamiken, die es den Entwicklern ermöglichen, Studien schneller zu erstellen.Hören Sie sich an, wie Mitarbeiter des Onkologie-Biotech-Unternehmens Kronos Bio auf dem Veeva R&D and Quality Summit Connect am 14. Oktober 2021 erläutern, wie sich mit Vault CDMS die EDC-Erstellung für ihre komplexe Onkologie-Studie vereinfacht. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche. Anmeldung unter veeva.com/Summit (https://www.veeva.com/events/rd-summit/).Weitere Informationen zu Vault CDMS für onkologische Studien finden Sie unter veeva.com/eu/oncology.Vault CDMS ist eine moderne Cloud-Anwendungssuite, elektronische Datenerfassung (EDC) (https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/), lokale Labore (https://www.veeva.com/eu/resources/veeva-vault-cdms-local-labs-module/), Kodierung (https://www.veeva.com/eu/products/vault-coder/), Datenbereinigung (https://www.veeva.com/eu/products/veeva-cdb/), und Berichterstellung (https://www.veeva.com/eu/products/veeva-cdb/) kombiniert. Da die Umstellung auf ein modernes klinisches Datenmanagement an Dynamik gewinnt, wurde Vault CDMS bereits in mehr als 250 Studien eingesetzt, von denen über 100 erfolgreich abgeschlossen wurden.Weitere InformationenWeitere Informationen zu Veeva Vault CDMS finden Sie unter: veeva.com/eu/CDMS (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-data-management/)Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/unternehmen/veeva-systeme (http://www.linkedin.com/company/veeva-systems)Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Compliance-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stromstärke, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Compliance-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Disk Faktors" und "Managements Diskussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in dem vom Unternehmen auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2021 eingereichten Bericht aufgeführt. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich "Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.Kontakt:Deivis Mercado Kiran MayVeeva Systems Veeva Systems925-226-8821 +44-796-643-2912deivis.mercado@veeva.com kiran.may@veeva.com1 Tufts Center for the Study of Drug Development, IMPACT Report, volume 23, number 3 (https://secure.touchnet.net/C21525_ustores/web/product_detail.jsp?PRODUCTID=1432), 2021Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuell