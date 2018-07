Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627001?re=/de/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass dieSpeicherserien EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS) und GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re=/de/products/GS) vonInfortrend den Status "Veeam (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627002?re=/de/Event/2018/Veeam) Ready Repository"erreicht haben. Sie haben also die Veeam-Leistungsanforderungen mehrals erfüllt. Unternehmen bietet sich so eine leistungsstarke undflexible Option für das Speichern von Backups.Getestet wurden die EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS)- und GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re=/de/products/GS)-Speicher mit der neuesten Version der Veeam (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627002?re=/de/Event/2018/Veeam)-Software. Dabei zeigte sich, dass sie die hohen Anforderungen für FullBackup, Full VM Restore, Synthetic Full Backup und Instant VMRecovery spielend bewältigen. Jetzt können sich Unternehmen, dieVeeam (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627002?re=/de/Event/2018/Veeam) für Backups über VMware oder Hyper-V VMsnutzen, für die zertifizierten Infortrend-Speicher entscheiden.Die EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS)-Familie ist eine Serie vonskalierbaren SAN-Speichern mit einer hohen Durchsatzleistung, miteiner sequenziellen Leseleistung von 11.000 MB/s und einersequenziellen Schreibleistung von 5.500 MB/s, wodurch die Zeit fürlokale Backups extrem verkleinert werden kann. Die Serie ist zudem,dank der Unterstützung von bis zu 450 LFF-Laufwerken, in hohem Maßeerweiterbar. Hierfür hat Infortrend ihre hoch verdichtetenErweiterungsgehäuse im Programm, , die in verschiedenen Größenerhältlich sind.Die EonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re=/de/products/GS)-Familie auf der anderen Seite isteine Serie von hoch verfügbaren, vereinheitlichten Speichersystemen(NAS + SAN) mit zusätzlichen Cloud-Gateway-Funktionen, diefernverwaltete Backups der großen Anbieter (Amazon S3, MicrosoftAzure, Openstack Swift und Alibaba Cloud) bereitstellen."Wir sind sehr froh, dass beide Speicherfamilien, EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS) und GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re=/de/products/GS), jetzt für Veeam geeignet sind undVeeam-Anwendern umfassende Speichermöglichkeiten bieten, aus denensie sich das passende aussuchen können - nachPreis-/Leistungskriterien, Erweiterungskapazitäten, Formfaktor oderfür jeweilige Anwendung, die sie nutzen", sagte Thomas Kao, SeniorDirector des Bereichs Produktplanung bei Infortrend.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627002?re=/de/Event/2018/Veeam), um weitere Einzelheiten überdie als "Veeam Ready" gekennzeichneten EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS)- undGS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re=/de/products/GS)-Familien zu erhalten.Über InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetrageneWarenzeichen von Infortrend Technology, Inc. Andere Warenzeichen sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Rita WuE-Mail: rita.wu@infortrend.comTel.: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell