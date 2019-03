Vectron hält Wort – Dranbleiben ist angesagt!

Weitere Suchergebnisse zu "Vectron Systems AG":

Plötzlich reden wieder alle von Vectron (WKN: A0KEXC). Wie aus dem Nichts katapultiert sich der Kassenhersteller wieder in die Pole Position der meistbeachteten Titel unter den deutschen Nebenwerten. Von den letzten 9 Handelstagen beendete Vectron 8 mit Zugewinnen. Die heutige News wird abverkauft. Das dürfte der Stimmung keinen Abbruch tun – im Gegenteil!

Vectron geht mit der neuvermeldeten Kooperation mit epay die nächste Partnerschaft in seiner Digitalisierungsstrategie ein. Im Rahmen der Partnerschaft will Vectron mit dem fast 7 Milliarden Dollar an Börsenwert schweren US-Zahlungsdienstleister gemeinsam neue „Funktionalitäten und Services“ für Nutzer von Vectrons Kassensystemen entwickeln.





Es gibt etwas einzupreisen …

Entscheidend bleibt vor allem die DeutschlandCard-Kooperation, im Rahmen derer die Analysten von Hauck & Aufhäuser von „hochmargigen“ Umsätzen in Höhe von 24 Millionen Euro in 2021 ausgehen. Hier wird der baldige Start erwartet – Umsätze dürften entsprechend folgen.

Wir hatten die triftigen Gründe für einen Kauf SD-Lesern in unserem Update beleuchtet, was nun mit Anschlusskäufen vom Markt bestätigt wird.

Es gilt: Die Aktie ist weiter kaufenswert, der nächste Kurs-Spike dürfte folgen!

