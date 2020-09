Vectron System: Rallye noch nicht zu Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Vectron System ISIN: DE000A0KEXC7 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 06. September zum Kauf ab 9,80 Euro vorgeschlagen. Sie sehen am Kursverlauf, dass die Aktie seither in der Spitze bis zu 23,47 Prozent gewonnen hat. Mit dem Sprung über die 10-Euro-Marke beendete das Papier eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung. Das nächste charttechnische Kursziel liegt jetzt bei 13,60 Euro.

