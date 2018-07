Vectron: Ist hier was im Busch?

Weitere Suchergebnisse zu "Vectron Systems AG":

Furioser Kurssprint bei Vectron: Die Aktie des Kassensystemherstellers (WKN: A0KEXC) legt am Mittwoch um +9,5% zu. Aktionäre fragen sich: Trendumkehr oder kleine Erholungsrallye?

Klar ist: Eine große Rolle könnte nach wie vor die vieldiskutierte Coca Cola Kooperation in Kombination mit der Gastronomie-App Get Happy spielen. Antworten auf die im Raum stehenden Fragen könnten die jüngsten Aussagen des Neu-CEOs Stümmler geben.

Hält der Chef Wort und es stehen Deals an?

Fakt ist: Nach eigenen Aussagen im Interview mit einem großen deutschen Börsenmedium nach dem Abgang von Alt-CEO Kaltner will der neue, alte Boss Stümmler „bald“ Ergebnisse liefern. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass sogenanntes Frontrunning staffindet und sich informierte Kreise mit Aktien eindecken.

Die entscheidende Frage wäre, ob es sich hierbei um den Durchbruch beim erhofften Coca Cola Deal handeln würde oder um kleinere Deals. Im Mittelpunkt der Investoren-Aufmerksamkeit steht dabei der bisher wiederholt nach hinten geschobene Start der Gastronomie-App Get Happy.

Fazit

Aufgrund der hohen Bewertung – mehr als das 2-fache Kurs-Umsatz-Verhältnis – liegt es nahe, dass der Kurs nach dem Weggang von Digitalisierungs-Profi Kaltner Dampf entließ.

Mit neuen Abschlüssen ließe sich vermutlich ordentlich Fantasie schaffen und – insofern denn welche vermeldet werden sollten – könnte sich das Kursbild rasant ändern. Wir raten zum Abwarten.

Zuletzt hatten wir ausführlich über Vectron berichtet.

