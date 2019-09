Vectron: Experten sind sich sicher – 20 Euro bald auf der Kurstafel

Weitere Suchergebnisse zu "Vectron Systems AG":

SD-Tipps laufen auch an schlechten Tagen: Die Vectron-Aktie (WKN: A0KEXC) zählt heute zu den ganz wenigen positiven Ausnahmen am deutschen Aktienmarkt und dürfte von Käufen aus dem SD-Umfeld profitieren. Am Freitag aktualisierten wir unseren heißen Kauf-Tipp.

Wie wir bereits im Februar – wie gewohnt treffsicher – aufgezeigt hatten, boten sich damals lukrative Einstiegschancen. Das Ergebnis: Rund +60% Volltreffer-Performance bis jetzt – wie man es von sharedeals.de kennt. In Übereinstimmung mit den Analysten von Warburg Research und Oddo BHF sehen wir in absehbarer Zeit Kurse von 20 Euro als realistisches Ziel. Das renommierte Researchhaus Oddo BHF erwartet die laufende Rallye erst bei 22,50 Euro ausgereizt. Für 2020 rechnet die Bank für die Vectron Systems AG mit einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 7,3 Millionen Euro. Kurzum: Von temporären Rücksetzern sollten sich bereits Investierte nicht abschrecken lassen.