Vectren: Es wird immer turbulenter!

Am 09.10.2018 ging die Aktie Vectren an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 71,62 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Unsere Analysten haben Vectren nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Vectren ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Utilities) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,76 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,12 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Vectren hat mit einer Dividendenrendite von 2,51 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,49%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Utilities"-Branche beträgt -0,97. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vectren-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt Vectren mit einer Rendite von 10,8 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die "Utilities"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,7 Prozent. Auch hier liegt Vectren mit 8,1 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.