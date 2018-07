Vectren: Aktienanalyse vom 18.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Vectren unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Multi-Hilfsprogramme". Die Vectren-Aktie notierte am 16.07.2018 mit 71,3 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Vectren einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Vectren jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Vectren 1 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vectren vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 71,3 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -11,64 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 63 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Vectren im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vectren. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Vectren investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,52 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,9 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.