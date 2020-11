Vector: Was wird das noch werden?

Der Vector-Kurs wird am 11.11.2020, 15:29 Uhr an der Heimatbörse New York mit 11.2 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Tabak".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Vector auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Vector investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,56 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Tabak einen Mehrertrag in Höhe von 5,18 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Vector beträgt das aktuelle KGV 32,97. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Tabak" haben im Durchschnitt ein KGV von 38,68. Vector ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Vector-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Vector-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vector vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 11 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,79 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (11,2 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Vector somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

