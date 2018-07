Vector: Aktienanalyse vom 26.07.2018: Was war das denn?

An der Börse New York schloss die Vector-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 18,26 USD. Die Vector-Aktie wird dem Segment "Tabak" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Vector auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Vector höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Consumer Products. Der Unterschied beträgt 6,67 Prozentpunkte (8,76 % gegenüber 2,09 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Vector wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vector vor. Das Kursziel für die Aktie der Vector liegt im Mittel wiederum bei 27 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 18,26 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 47,86 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Vector insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 67,09. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Vector zahlt die Börse 67,09 Euro. Dies sind 57 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,71. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.