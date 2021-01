Vector Aktie: Insiderwissen?

Die Aktien von Vector Group Inc (NYSE:VGR) stiegen um 4,08% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Ein Formular 4, das am Mittwoch, den 20. Januar bei der SEC eingereicht wurde, zeigte, dass EVP COO Lampen Richard 15.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $12,10 gekauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an der Vector Group Inc. auf 443.986 Aktien.

Warum sind Insidertransaktionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!