Ve startet weltweite Rekrutierungskampagne für globales Wachstum

Berlin (ots/PRNewswire) -Ve Global ("Ve") startet eine weltweite Rekrutierungskampagne, umsein Geschäft in über 18 internationalen Märkten auszubauen undseinen Kundenbestand von derzeit rund 10.000 E-Commerce-Unternehmenzu erhöhen.Das Marketing- und Technologieunternehmen, das mit seinen LösungenOnlinehändler bei allen Online-Touchpoints von der Produktfindung biszum Kaufabschluss unterstützt, wird bis zu 50 neue Positionenschaffen, um seine Expansionspläne voranzutreiben.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/676627/Ve_Global_Logo.jpgDas in Großbritannien ansässige Unternehmen beschäftigt weltweitbereits mehr als 400 Mitarbeiter. Mit der Rekrutierungsoffensivebestärkt Ve seine Ambitionen, nicht nur das Geschäft in seinenKerngebieten auszubauen, sondern auch eine Reihe wichtiger undaufstrebender Märkte zu stärken, darunter Nordamerika und Indien.Die Nachricht geht mit der Besetzung dreier Führungspositionen instrategisch wichtigen Märkten einher: Ray F. Riley, der auf eine30-jährige Erfahrung in führenden Positionen für Unternehmen wieMicrosoft und Harley-Davidson zurückblickt, wird neuer CommercialHead von Ve DACH in Berlin, welches die Märkte Deutschland,Österreich und Schweiz betreut.Takeshi Yamamoto, der dem Unternehmen im April beigetreten ist,wird als kaufmännischer Leiter die Geschäftsabteilung von Ve Japan inTokio leiten. Ed French, der seit vier Jahren im Unternehmen tätigist, übernimmt die Position des kaufmännischen Leiters derVerkaufsabteilung Nordamerika in Boston mit einem zusätzlichen Büroin New York City.Johan Hagenfeldt, Chief Commercial Officer bei Ve, erklärt: "Nacheinem starken Jahr sowohl aus Umsatz- als auch aus Kundensicht zieltdie Rekrutierungskampagne darauf ab, unser Team zu stärken und unsereehrgeizigen Expansionspläne zu beschleunigen. Dies ist eineausgezeichnete berufliche Chance für zukünftige Mitarbeiter, die Teileines globalen Unternehmens sein wollen, das von Monat zu Monatwächst und von Geldgebern profitiert, die unser Unternehmenerfolgreich sehen wollen."David Marrinan-Hayes, CEO bei Ve, fügt hinzu: "Rekrutierung stehtbei unseren Wachstumsplänen an erster Stelle. Wir investieren dabeibesonders in die Fähigkeiten und Kenntnisse, die nötig sind, um dieweltweit erfolgreichsten Marken als Kunden zu gewinnen. Genausowichtig ist es, unser bereits bestehendes Team durch hochqualifizierte Mitarbeiter zu ergänzen, die unsere Grundwerte teilenund unsere Branche durch mehr Personalisierung undMarketingautomatisierung mitprägen wollen."Ve sucht in allen 18 Märkten nach Mitarbeitern in den BereichenSales, Account Management und Finanzen und zudem nach Talenten fürdie Teams Product, Design, IT und Commercial.HINWEISE AN REDAKTEURESie finden alle offenen Stellen auf der Karriereseite von Vehttps://www.ve.com/de/karriereBiographien und Fotoshttp://ow.ly/7srH30jKkv2Logos und Corporate Imageryhttp://ow.ly/L1Yj30jKDfrÜber VeVe Global ist ein international agierendes Marketing- undTechnologieunternehmen, das Onlinehändlern aller Größen und Branchendabei hilft, die Customer Journey im Internet zu personalisieren undKunden zu inspirieren. 2009 startete Ve in Großbritannien mitE-Mail-Lösungen zur Rückgewinnung von Warenkorbabbrechern. Dies warder Startschuss für weitere, zahlreiche preisgekrönteProduktentwicklungen, mit denen Onlinehändler weltweit die gewünschteZielgruppe erreichen - mit der richtigen Botschaft, zur richtigenZeit.Heute bedient Ve einen Kundenstamm von rund 10.000 Klienten inüber 18 verschiedenen Märkten. Die "Consumer First"-Lösungengarantieren, dass User stets eine maßgeschneiderte und intuitiveOnline Experience erleben.https://www.ve.com/de/ | @Ve_Dach (https://twitter.com/ve_dach)Pressekontakt:Danny BartlettInternational Head of CommunicationsDanny.Bartlett@Ve.com+44-7737-315-081Ve Global2nd floorWhite Collar FactoryOld Street YardLondon EC1Y 8AFOriginal-Content von: Ve Global, übermittelt durch news aktuell