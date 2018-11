VeChain verbündet sich mit führenden chinesischen Energieunternehmen, um Blockchain-gestützte Flüssigerdgaslösung auf den Weg zu bringen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - China steht bei der Förderungsauberer Energien und Senkung von Kohlendioxidemissionen weltweit ander Spitze. Mit der heutigen Ankündigung einer VeChainThorBlockchain-gestützten Management-Lösung für Flüssigerdgas (LNG) wurdediesem Engagement deutlich Vortrieb verschafft. Die Blockchain-Lösungist das Resultat eines Joint Venture zwischen VeChain und zwei derführenden chinesischen Energie- und Gasversorgungsunternehmen: ENNEnergy Holdings Limited und Shanghai Gas (Group) Co., Ltd. Diese neueLNG-Initiative wurde im Rahmen der von der China Gas Associationausgerichteten China International Gas & Heating Technology andEquipment Exhibition 2018 offiziell auf den Weg gebracht.ENN Energy Holdings Limited wird die LNG-Geschäftsszenarienentwickeln und systemtechnisch gestalten und die erforderlichenFahrzeuge und Anlagen liefern. In der Pilotphase wird ENN EnergyHoldings Limited in Kollaboration mit seinen bestehendenGeschäftsbereichen das technische Einsatzteam und die Teststandortebereitstellen. Darüber hinaus fällt ENN Energy Holdings Limited dieRolle eines Betreibers bei kommerziellen Pilotprojekten zu.VeChain wird die Blockchain-Kerntechnologie und die zugehörigenSoftwaredienste beisteuern.Shanghai Gas hat die Oberaufsicht und wird sicherstellen, dass dieLösung den nationalen LNG-Markt abdeckt, und hat bereits eine Reiheverwandter Unternehmen in den Ausbau dieser Lösung eingebunden. DasUnternehmen wird Orientierungshilfe bei Richtlinien leisten undsicherstellen, dass gesetzliche Auflagen erfüllt und dieentsprechenden Prozesse beherrscht werden. Shanghai Gas wird sich umdie Koordination von Ressourcen kümmern und die Entwicklung desLNG-Geschäfts beim kommerziellen Pilotprojekt unterstützen, um dielandesweite Expansion voranzutreiben.Die Lösung ist für den Qualitätssicherungsprozess verantwortlich,einschließlich Klassifizierungsstandards, Wiegeverfahren undTransportprozess für verschiedene Arten von Erdgas. Sämtliche Datenwerden von einer externen Prüfstelle zertifiziert und auf dieVeChainThor Blockchain hochgeladen, um glaubwürdigeIndustriestandards gemäß gesetzlichen Vorgaben zu etablieren. Ab hierwerden alle Aspekte in Zusammenhang mit den Daten über dieVeChainThor Blockchain protokolliert, geteilt und verhandelt. Diesdient der besseren Kontrolle des LNG-Markts.Als Online-LNG-Handelsplatz für die Lösung dient das an ENN EnergyHoldings Limited angegliederte Greatgas.cn. VeChain liefert diezugrunde liegende technische Blockchain-Infrastruktur für denHandelsplatz. Mit der VeChainThor Blockchain werden Prozesse undVerfahren durchgeführt, die derzeit auf der Website abgebildet sind,beispielsweise die Archivierung von Qualifizierungszertifikaten undSKU-Prüfberichten.In der Pilotphase wird die Lösung zunächst bei Zhoushan LNGStorage and Distribution Centre implementiert, darauf folgen weitereStandorte. Das Zentrum verfügt über 3 Docks, 2 vollwertigeLNG-Lagertanks, 14 Laderampen für Tankwagen, Anlagen für dieIFV-Hochdruckvergasung, Hochdruck-Außentransport,Kälteenergie-Stromerzeugung sowie andere Hilfstechnologien und-anlagen. Der jährliche LNG-Umschlag dieses Werks liegt bei 3Millionen Tonnen.Informationen zu ENN Energy Holdings LimitedENN Energy Holdings Limited (2688.HK), eine der Top-Sparten derENN Group, ist seit 1992 im städtischen Leitungsgasgeschäft tätig.Das Unternehmen ist einer der größten grünen Energieversorger inChina. Durch kontinuierliche, strategische Modernisierung hat mansich auf vier Kernbereiche spezialisiert: Erdgasvertrieb, integrierteEnergiedienstleistungen, Energiehandel sowie Energieübertragung und-verteilung. Das Unternehmen ist bestrebt, sich als integrierterDienstleister für den Energiesektor etablieren. Ende 2017 beliefensich die Vermögenswerte des Unternehmens auf insgesamt 60 Mrd. RMB.Es beschäftigt mehr als 32.000 Mitarbeiter und besitzt über 400hundertprozentige Tochtergesellschaften, Holdinggesellschaften undZweigstellen. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 85 Mrd. $mit Umsätzen in 2017 von 56 Mrd. HKD.Informationen zu Shanghai Gas (Group) Co., LtdShanghai Gas ist seit 1865 der offizielle staatliche Gasversorgerder Stadt und damit seit über 150 Jahren im Geschäft. DasGeschäftsmodell von Shanghai Gas (Group) Co., Ltd steht auf vierSäulen: mehrere Gasquellen, ein Netz, diversifizierter Vertrieb undein komplettes industrielles System. 2017 lag der Anteil von ShanghaiGas an Shanghais Gesamtmarkt bei mehr als 90 % mit jährlichenLieferungen von über 8,06 Mrd. Kubikmetern. Mit seinen Großkunden undseiner Lager- und Transportkapazität rangiert das Unternehmenchinaweit auf dem ersten Platz.Informationen zu VeChainSeit Juni 2015 verfolgt VeChain das Ziel, Blockchain-Technologiendurch eine umfangreiche Leitungsstruktur, ein widerstandsfähigesWirtschaftsmodell und IoT-Integration mit der realen Welt zuverbinden. VeChain ist der Vorreiter bei praxisnahen Anwendungen imBereich der öffentlichen Blockchain-Technologie mit internationalenNiederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris,Hongkong und San Francisco.