VeChain ist Mitgründer der Belt and Road Initiative Blockchain Alliance (BRIBA)

Shanghai (ots/PRNewswire) - Das 3. Belt and Road Initiative (BRI) Forum derTsinghua-Universität unter Leitung der Volksregierung von Shanghai, derTsinghua-Universität und der China Association of Social Workers wurde am 19.und 20. Dezember erfolgreich in Shanghai abgehalten.Im Rahmen des Forums hat VeChain zusammen mit DNV GL, dem Belt and RoadInitiative Research Institute der Tsinghua-Universität (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2680108-1&h=2697562024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2680108-1%26h%3D2404931960%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.tsinghua.edu.cn%252Fpublish%252Fthunews%252F10865%252F2017%252F20170426210337248454846%252F20170426210337248454846_.html%26a%3DThe%2BBelt%2Band%2BRoad%2BInitiative%2BResearch%2BInstitute%2Bof%2BTsinghua%2BUniversity&a=Belt+and+Road+Initiative+Research+Institute+der+Tsinghua-Universit%C3%A4t), dem Industry Internet ResearchInstitute (unter dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie derVolksrepublik China), Tus Data Asset und China Silk Road Group Limited die Beltand Road Initiative Blockchain Alliance (im Folgenden "BRIBA") ins Lebengerufen. Ziel ist die beschleunigte Entwicklung der Seidenstraßeninitiative(BRI) mithilfe der Blockchain-Technologie.(Meldung übermittelt von people.cn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2680108-1&h=166986175&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2680108-1%26h%3D1340634427%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fzgbx.people.com.cn%252Fn1%252F2019%252F1220%252Fc415421-31516403.html%253Ffrom%253Dgroupmessage%2526isappinstalled%253D0%26a%3Dpeople.cn&a=people.cn),eine staatliche chinesische Medienorganisation)Die BRI ist eine globale Entwicklungsstrategie der chinesischen Regierung, ander sich 136 Länder und mehr als 30 internationale Organisationen aus Asien,Europa, dem Nahen Osten und anderen Regionen beteiligen. Nach Aussage deschinesischen Staatsrats (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2680108-1&h=2514217520&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2680108-1%26h%3D1657634031%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fenglish.www.gov.cn%252Farchive%252Fwhitepaper%252F201909%252F27%252Fcontent_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html%26a%3DAccording%2Bto%2BChinese%2Bstate%2Bcouncil%252C&a=Nach+Aussage+des+chinesischen+Staatsrats)https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2680108-1&h=2559363435&u=http%3A%2F%2Fenglish.www.gov.cn%2Farchive%2Fwhitepaper%2F201909%2F27%2Fcontent_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html&a=%C2%A0 hat die chinesische Regierung bis Ende August 2019 195Kooperationsvereinbarungen zur neuen Seidenstraße unterzeichnet und stimuliertdamit maßgeblich die Weltwirtschaft.Die BRIBA-Mitglieder sind ausnahmelos Wegbereiter in ihrem jeweiligen Segment.Das Belt and Road Initiative Research Institute der Tsinghua-Universität isteine führende Denkfabrik mit Unterstützung der renommierten Tsinghua-Universität(Platz 1 in China und Platz 16 weltweit laut QS University Rankings 2020 undAlma Mater zahlreicher führender Regierungsvertreter und Funktionäre, darunterPräsident Xi Jinping). Die China Silk Road Group Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2680108-1&h=50663317&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2680108-1%26h%3D217690312%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chinasrg.com%252Fweb%252Fenglish%252FcontectUs.html%26a%3DChina%2BSilk%2BRoad%2BGroup%2BLimited&a=China+Silk+Road+Group+Limited) ist unter anderem in den BereichenFinanzen, satellitengestützte Geodaten und Energie tätig und unterhält engeBeziehungen zu Regierungsstellen und Organisationen des Dienstleistungssektorsim In- und Ausland. DNV GL ist der führenden Dienstleister für Risikomanagementund Qualitätssicherung und Weltmarktführer bei der Zertifizierung vonManagementsystemen von Unternehmen aller möglichen Industriezweige. Tus DataAsset, ein staatliches Blockchain-Technologieunternehmen, ist ein führenderDienstleister für Datenaustausch mit Kunden im öffentlichen Sektor,Gesundheitswesen, Finanzsektor und Bildungswesen.Ziel der Alliance ist die Bündelung aller Ressourcen bestehender und zukünftigerMitglieder, um mehr BRI-Infrastrukturen, Unternehmungen und Projekte durch dieBlockchain-Technologie zu unterstützen.VeChain hat seine Präsenz auf 7 Länder ausgedehnt, darunter China, Italien,Frankreich, Singapur, USA, Luxemburg und Japan, und Fachkräfte aus verschiedenenLändern angeworben. Durch internationale Diversität und Lokalisierungserfahrunghat VeChain seine Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, was für die BRI von Vorteilist.In den vergangenen 4 Jahren hat VeChain seine Blockchain-Technologiekontinuierlich weiterentwickelt, um vom technischen Konsens zum geschäftlichenKonsens zu kommen. Bei der Blockchain-Adoption in realen Anwendungsfällen rundum den Globus hat das Unternehmen wertvolle Erfahrung sammeln können. MyStory(TM) ist eine digitale Sicherheitslösung auf Basis der VeChainThorBlockchain, die von DNV GL umgesetzt wurde. Sie hat bekannte italienische Weinewie Ricci Curbastro, Ruffino und Torrevento nachverfolgt - ein Beweis desVertrauens und der positiven Resonanz auf die Blockchain-Entwicklung in Italien.Das Land hat bereits eine Vereinbarung zum Beitritt zur BRI unterzeichnet.VeChain wird seine Stärken nutzen und sich in der BRIBA maximal engagieren. Eswird Infrastruktur für die Blockchain-Technologie, breite Expertise in derLokalisierungsindustrie und technische Beratungsdienste bereitstellen, uminsbesondere im Ausland eine wirkungsorientierte Erfolgsstrategie zu verfolgen.Bei Partnerschaften zwischen mehreren BRI-Mitgliedern schafft dieBlockchain-Technologie Transparenz und Effizienz für eine Win-Win-Kollaboration.Bei VeChain liefert die Seidenstraßeninitiative derzeit die Orientierung für dielangfristige internationale Strategie. Aus Initiativen sollen praxistauglicheProjekte werden, damit alle Stakeholder von einer zuverlässigenBlockchain-Technologie profitieren.Informationen zu VeChainVeChain wurde 2015 gegründet und verfolgt das Ziel, Blockchain-Technologiendurch eine umfangreiche Leitungsstruktur, ein widerstandsfähigesWirtschaftsmodell und IoT-Integration mit der realen Welt zu verbinden. VeChainist der Vorreiter bei praxisnahen Anwendungen im Bereich der öffentlichenBlockchain-Technologie mit internationalen Niederlassungen in Singapur,Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris, Hongkong und San Francisco. Zusammen mitunseren strategischen Partnern DNV GL and PwC haben wir partnerschaftlicheBeziehungen mit vielen führenden Unternehmen aus den unterschiedlichstenBranchen aufgebaut, unter anderem mit Walmart China, BMW, BYD Auto, H&M, LVMH,ENN, AWS, PICC und ASI Group.Für weitere Informationen über VeChain folgen Sie uns auf Twitter@vechainofficial oder besuchen Sie unsere offizielle Website www.vechain.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059971/The_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2680108-1&h=4046025312&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2680108-1%26h%3D2512383844%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1059971%252FThe_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1059971%252FThe_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1059971%2FThe_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1059972/The_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2680108-1&h=19786931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2680108-1%26h%3D3245757668%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1059972%252FThe_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1059972%252FThe_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1059972%2FThe_Belt_and_Road_Initiative_Blockchain_Alliance.jpg)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpgPressekontakt:Presseanfragen richten Sie bitte an press@vechain.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131868/4480677OTS: VeChainOriginal-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuell