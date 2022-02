Die VeChain Foundation richtet einen neuen europäischen Hauptsitz in der Republik San Marino ein

San Marino (ots/PRNewswire) -2021 war ein bedeutendes Jahr für die VeChain Foundation, in dem viele aufregende Entwicklungen stattfanden - einige davon sind grundlegend verändernd und andere kommen unserer Fähigkeit zugute, der globalen Wirtschaft mit Blockchain-basierten Dienstleistungen zu dienen.Eine dieser Veränderungen, die wir heute mit Stolz verkünden können, ist die Eröffnung unserer neuen Stiftungszentrale in Europa, mit der wir unsere Präsenz auf einen der am schnellsten wachsenden Märkte ausdehnen, während wir unsere ursprüngliche Präsenz in Singapur beibehalten, um die Abdeckung von SEA sicherzustellen. Nach einer Reihe von engen Kooperationen bekundete San Marino sein Interesse an der Gründung der VeChain Foundation in dem Land, was viele Vorteile und Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet.Europa - die neue Heimat der VeChain Foundation Im Juni 2019 wurde CEO Sunny Lu zu einer besonderen Unterzeichnungszeremonie eingeladen, die von der Regierung von San Marino ausgerichtet wurde, um offiziell an dem Ziel des Landes mitzuwirken, das erste kohlenstoffneutrale Land zu werden, ein Projekt, das Teil des Entwicklungsplans 2030 sein wird.https://www.youtube.com/watch?v=GF3P2bqOBRo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3443537-1&h=2564284007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3443537-1%26h%3D2907084285%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DGF3P2bqOBRo%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DGF3P2bqOBRo&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGF3P2bqOBRo)UnterzeichnungszeremonieIm Anschluss an eine Reihe gesetzlicher Erlasse und nach der Implementierung der VeChain-Technologien bei der Entwicklung eines auf der Blockchain basierenden digitalen Covid-Zertifikats hat die VeChain Foundation einen neuen Sitz in der Republik San Marino eingerichtet und leistet Pionierarbeit bei der Einführung eines eigenen Rechtsrahmens für ihre Tätigkeit.San Marino hat stark in die Blockchain investiert und eine Reihe von Blockchain-basierten Vorschriften eingeführt, die ein äußerst günstiges Umfeld für Blockchain-basierte Unternehmen und Aktivitäten schaffen. Ein kürzlich erlassenes Dekret „Bestimmungen zur Blockchain-Technologie für Unternehmen" führt einen transparenten, klaren und einfachen Rechtsrahmen ein, der spezifische Regeln für die verschiedenen Anwendungen der DLT enthält.Mit seinem bahnbrechenden Stand der regulatorischen Bereitschaft ist San Marino bereit, eine führende Rolle im Bereich Blockchain und Krypto zu übernehmen. Der Umzug nach San Marino wird der VeChain Foundation zu Fortschritten bei der Regulierung, Innovation und Akzeptanz verhelfen. Das positive regulatorische Umfeld für die Blockchain-Technologie wurde durch die folgenden Dekrete geschaffen:Blockchain Decree eBook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3443537-1&h=2696869881&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3443537-1%26h%3D1458946291%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F1LyDhcsVZYVbU4t9-3QpbUmeTo0oEFUas%252Fview%26a%3DBlockchain%2BDecree%2BeBook&a=Blockchain+Decree+eBook)Blockchain Decree N.86 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3443537-1&h=448325272&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3443537-1%26h%3D3908979080%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F1t6XMPwiaQKFhoXHAavlbbHuCCjR7VHT7%252Fview%26a%3DBlockchain%2BDecree%2BN.86&a=Blockchain+Decree+N.86)Technologiezentrum in Europa Die VeChain Foundation plant außerdem, ihre technologische Präsenz in Europa weiter auszubauen, indem sie ein neues Technologieteam bildet, um die wachsende Nachfrage von Unternehmen in ganz Europa zu unterstützen.Das neue Technologie-Team wird unter der Aufsicht des neu ernannten Head of Technology for SDGs der VeChain Foundation, Antonio Senatore, arbeiten und eng mit den Kernentwicklern der Foundation zusammenarbeiten. Das Technologieteam wird auch an mehreren Standorten in Europa, wie Irland, Italien und San Marino, tätig sein.Das Team wird sich darauf konzentrieren, das Wachstum des technologischen Ökosystems für das VeChainThor-Netzwerk durch verschiedene Tools und Frameworks zu ermöglichen und Lösungen im Bereich der SDGs und der Kreislaufwirtschaft zu liefern.Ein Umzug mit enormen Vorteilen Der Umzug nach Europa bringt viele Vorteile für die VeChain Foundation mit sich. Zum Beispiel:Größere Transparenz Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche für einen maximalen Schutz des Systems und einen soliden Rechtsrahmen, der nicht geändert werden kann. Die Wirtschaftsbeteiligten können sich auf der Grundlage der staatlichen Vorschriften reibungslos und mit Sicherheit bewegen.Rechtliche Sicherheit Ein Ökosystem, das mit klaren und präzisen Regeln reguliert wird, das gute Investoren anzieht und dazu beiträgt, das transformative Potenzial der Blockchain-Technologie für Unternehmen zu nutzen.Erleichterte Steuerregelung Die Republik San Marino schafft ein maßgeschneidertes Steuer- und Rechnungslegungssystem, das das erforderliche Maß an Sicherheit und Klarheit bietet, um eine ungehinderte Massenausbreitung von Blockchain-basierten Dienstleistungen zu ermöglichen.Klarheit bei der Regulierung - der Vorläufer für massives Wachstum Mit einem günstigen rechtlichen Rahmen können innovative Anwendungen wie San Marinos Green Pass, ein System, das digitalisierte Impfunterlagen als NFTs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3443537-1&h=3516067215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3443537-1%26h%3D2249022677%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttps%253A%252F%252Fchanges.unipol.it%252Fnft%2526sa%253DD%2526source%253Ddocs%2526ust%253D1643199114529579%2526usg%253DAOvVaw2w9noFPYAy0-FZ-oRQ1VPN%26a%3Ddigitized%2Bvaccination%2Brecords%2Bas%2BNFTs&a=digitalisierte+Impfunterlagen+als+NFTs) digitalisiert, können frei entwickelt werden.Der Umzug erhöht auch die Fähigkeit zur Einführung von Anwendungsfällen und verbessert die Zugänglichkeit für Unternehmen, die die öffentliche Blockchain VeChainThor nutzen möchten, dank der Gewinnung von europäischen Bankkonten und der Zugehörigkeit zum Finanzrahmen der EU. Da VeChain von San Marino aus operiert, kann das, was in San Marino aufgebaut wurde, leichter auf andere Länder ausgedehnt werden.Regulierung, Innovation und Akzeptanz schaffen weiterhin Synergien, die der Blockchain-Technologie einen festen Platz auf dem Weg zur Massenanwendung sichern. Wir freuen uns über den Umzug in einen förderlichen Blockchain-Raum und sind gespannt auf die zahlreichen Möglichkeiten, die uns in unserem neuen Zuhause erwarten.Informationen zu VeChain Foundation Die 2015 gegründete VeChain Foundation ist eine weltweit führende umweltfreundliche öffentliche Blockchain. Es hat unermüdlich daran gearbeitet, die Brücken zwischen der Blockchain-Technologie und der realen Welt zu schlagen. 