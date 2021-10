VeChainThor ist eine der umweltfreundlichsten öffentlichen Blockchains weltweit, KTI-geprüft

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Singapur (ots/PRNewswire) -Die Welt steht am Scheideweg des Klimas. Blockchain, die bahnbrechende Technologie in dieser Ära, sollte auch mehr kollektive Maßnahmen ergreifen, um diese Bewegung zu beschleunigen. Als die weltweit führende öffentliche Blockchain verpflichtet sich VeChainThor, einen gesünderen Planeten durch grünere Technologie zu kultivieren.Um diese erfolgreiche Praxis aufzubauen und zu erhalten, arbeitete das VeChain-Forschungsteam mit Centre Testing International Group Co. Ltd. (https://www.bloomberg.com/profile/company/300012:CH) (im Folgenden CTI genannt) zusammen, dem Pionier und Marktführer in der TIC-Branche, der Lösungen für Tests, Inspektionen, Zertifizierungen, Kalibrierungen, Audits, Schulungen und technische Dienstleistungen aus einer Hand anbietet, um den Kohlenstoff-Fußabdruck des öffentlichen Blockchain-Netzwerks VeChainThor zu messen.Die ErgebnisseDem Schätzmodell zufolge belaufen sich die von VeChainThor erzeugten Kohlenstoffemissionen pro Jahr auf insgesamt 4,58 Tonnen, was etwa 2,4 % der Kohlenstoffemissionen entspricht, die beim Mining eines einzigen Bitcoins entstehen.Der Stromverbrauch von VeChainThor für das gesamte Jahr wird auf 7581,31 kWh geschätzt, was in etwa dem Stromverbrauch für die Verarbeitung von 4,3 Bitcoin- oder 51 Ethereum-Transaktionen entspricht. Wir haben auch eine Ressource gefunden, die Daten einiger PoS-Ketten in Bezug auf den Kohlenstoff-Fußabdruck zeigt. Das Ergebnis war, dass jede Transaktion auf VeChainThor ungefähr 0,000216 KWh verbraucht, was 0,04 % der für Cardano geschätzten Menge entspricht, wie in der Liste aufgeführt.Strenge Methodik zur Schätzung der KohlenstoffemissionenDie KTI bietet vertrauenswürdige Authentifizierungsdienste an, die wissenschaftliche Modellierung und zertifizierte Messungen kombinieren, um eine zuverlässige Schätzung des CO2-Fußabdrucks der öffentlichen Blockchain VeChainThor abzuleiten. (Vollständigen Bericht lesen) (https://drive.google.com/file/d/16fipd3b1WVuljrt92To1iF-oz7vY6TDs/view?usp=sharing)Die Energiekosten pro Transaktion in einem dezentralen Netzwerk sind ein erster Schritt, um festzustellen, ob ein Netzwerk Nachhaltigkeit erreichen kann. VeChainThor verwendet Proof-of-Authority-Konsens, bei dem die Knoten nicht am Konsensprozess teilnehmen müssen, um zu konkurrieren. Die Rechte zur Produktion neuer Blöcke werden gleichmäßig auf alle 101 Konsensknoten, d. h. die Authority Masternodes (AMs), verteilt. Die wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass sich die AMs je nach Aufbau der Blockchain den gleichen Anteil an der Rechenlast im Netzwerk teilen.Um ein Modell zur Schätzung der Kohlenstoffemissionen der 101 AMs zu erstellen, wurde herausgefunden, dass wir den Stromverbrauch einer einzelnen Maschine, die ausschließlich ein AM in einer kontrollierten Umgebung beherbergte, genau messen konnten.EGHG = MuPUE x ?ialphaiEF x MCTI.Dabei steht EGHG für die Menge der Treibhausgasemissionen (THG), MuPUE für die durchschnittliche jährliche Stromverbrauchseffizienz (PUE) für Rechenzentren weltweit, {alphaiEF}i für die regionalen Emissionsfaktoren (EF) für die Stromversorgung und MCTI für die tatsächlichen Stromverbrauchsdaten eines einzelnen AM, gemessen durch CTI. Das Modell erkennt an, dass einige Blockchain-Knoten in Clouds gehostet werden. Daher verwenden wir die durchschnittlichen PUE-Daten für Rechenzentren weltweit, um die Höhe des Stromverbrauchs zu schätzen. Das Modell spiegelt auch die regionalen Unterschiede der Kohlenstoffemissionen bei gleichem Stromverbrauch wider. Daher werden bei der Schätzung der Gesamt-THG-Emissionen verschiedene regionale EFs berücksichtigt.Grünes Unternehmertum Powered by VeChainThorDer digitale Kohlenstoff-Fußabdruck eines Unternehmens ist der vollständige Ausdruck seiner Tätigkeit. Da die größten Unternehmen der Welt mit an Bord sind, muss auch das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass die zugrunde liegenden digitalen Technologien eine diskrete, aber entscheidende Rolle bei der Emissionsminderung spielen können (UN (https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Pages/digital-solutions.aspx)). Jüngste Untersuchungen schätzen, dass derIKT-Sektor, zu dem auch Blockchain gehört, (https://itif.org/publications/2020/07/06/beyond-energy-techlash-real-climate-impacts-information-technology) bis 2030 für 1,97 % der globalen Emissionen verantwortlich sein wird. Unternehmer und Unternehmen, die auf der Blockchain-Technologie aufbauen wollen, achten nicht nur auf den Energieverbrauch, sondern auch auf die langfristige Nachhaltigkeit dieser wichtigen Technologie.VeChain hat sich in einer digital gesättigten Atmosphäre energisch auf den Weg gemacht, die Emissionen von VeChainThor zu mindern und zu skalieren, um unser Ziel zu erreichen, die grünste öffentliche Blockchain zu sein. Mit dem bevorstehenden PoA 2.0-Upgrade beabsichtigt VeChain, eine sicherere und effizientere öffentliche Blockchain-Plattform der Schicht 1 zu ermöglichen.Alle Referenzen in diesem Artikel finden Sie unter https://www.vechain.org/vechainthor-is-one-of-the-most-eco-friendly-public-blockchains-worldwide-cti-verified/Informationen zu VeChain FoundationDie 2015 gegründete VeChain Foundation hat unermüdlich daran gearbeitet, die Brücken zwischen der Blockchain-Technologie und der realen Welt zu bauen. Als Befähiger des Ökosystems ist es die Aufgabe der Foundation, Bauherren und Innovatoren durch die Entwicklung von Werkzeugen zu unterstützen, die systematisch Hürden für die Einführung beseitigen. VeChainThor wird bereits in einer Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt, um den täglichen Betrieb von Unternehmen zu unterstützen und neue Werte und Effizienzen zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie unter www.vechain.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1639329/VeChainThor_Is_One_Of_The_Most_Eco_friendly_Public_Blockchains_Worldwide_CTI_Verified.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1639330/VeChainThor_Is_One_Of_The_Most_Eco_friendly_Public_Blockchains_Worldwide_CTI_Verified.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpgPressekontakt:press@vechain.comOriginal-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuell