VdTÜV-Einladung Telefon-Pressekonferenz: Sicherheit von Künstlicher Intelligenz, 27.01.2020

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und HerrenKünstliche Intelligenz verspricht große Fortschritte in den verschiedenstenLebensbereichen: Autonome Fahrzeuge, zuverlässigere Diagnosen in der Medizin,effizientere Unternehmen oder sogar vorausschauende Verbrechensbekämpfung. Esgibt aber auch Risiken wie der Verlust von Arbeitsplätzen, schwereHackerangriffe mit Gefahren für Leib und Leben oder die Diskriminierung vonMenschen durch Algorithmen. Was wissen die Menschen in Deutschland überKünstliche Intelligenz? Welche Ängste, aber auch welche Hoffnungen verbinden siedamit? Und wie kann es gelingen, die Sicherheit von Künstlicher Intelligenz zugewährleisten? Diese und weitere Fragen beantwortet die repräsentative Studiedes TÜV-Verbands "Sicherheit von Künstlicher Intelligenz". Dafür hat dasMarktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag des TÜV-Verbands 1.000 Personenbefragt. Die Ergebnisse der Studie und die Empfehlungen des TÜV-Verbands an diePolitik stellen wir in einer telefonischen Pressekonferenz vor, zu der wir Sieherzlich einladen.Zeit: Montag, 27. Januar 2020, 11.00 UhrIhr Gesprächspartner ist:Dr.-Ing. Michael Fübi, Präsident des TÜV-Verbands und CEO TÜV RheinlandSo nehmen Sie an der Telefon-PK mit Online-Präsentation (WebEx) teil:- Anruf per Telefon unter der Einwahlnummer: 069 25511-4400,Zugangscode: 236 344 462- Für die Teilnahme an der Online-Präsentation melden Sie sichbitte kurz an. Sie erhalten dann einen entsprechendenZugangs-Link.Angemeldete Teilnehmer erhalten die Unterlagen (Presseinfo, Präsentation,Studienbericht) ca. 15 Minuten vor dem Start der Pressekonferenz per E-Mail.Anmeldungen bitte an: presse@vdtuev.de. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!