VdTÜV-Einladung: Pressekonferenz TÜV-Report 2020 am 7.11.2019 in Berlin

Berlin (ots) - Sicherheit, Umwelt, Digitalisierung - Vorstellung des "TÜVReports 2020"Sehr geehrte Damen und HerrenWie sicher sind die Autos auf Deutschlands Straßen? Welche Mängel der Fahrzeugebeeinträchtigen ihre Sicherheit und Umweltverträglichkeit? Wie gut oder schlechtschneiden die einzelnen Modelle bei der Hauptuntersuchung ab? Und: Wie müssensich die TÜV-Prüfungen in Zeiten der Digitalisierung und des Klimawandelsverändern und welche Maßnahmen muss die Politik dafür ergreifen? Diese undweitere Fragen beantwortet der "TÜV-Report 2020".In die Statistik fließen die Ergebnisse von mehr als 9 MillionenHauptuntersuchungen ein. Der aktuelle Report beschreibt den technischen Zustandvon 237 Fahrzeugmodellen in 5 Altersklassen. Der TÜV-Report ist damitDeutschlands größter Gebrauchtwagenratgeber, der Autofahrern Informationen fürdie Kaufentscheidung und Herstellern Hinweise für Verbesserungen der technischenSicherheit liefert. Die Ergebnisse stellen wir bei einer Pressekonferenz vor, zuder wir Sie herzlich einladen:Zeit und OrtDonnerstag, 7. November 2019, 10:00 UhrHaus der Bundespressekonferenz (Tagungszentrum, Raum 4)Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinIhre Gesprächspartner sind:- Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV)- Hartmut Müller-Gerbes, Chefredakteur des TÜV Reports