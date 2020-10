VdTÜV-Einladung: Online-Pressekonferenz Vorstellung TÜV-Report 2021 am 5.11.2020

Berlin (ots) - Digitalisierung, Sicherheit, Umwelt - Vorstellung des "TÜV-Reports 2021"Sehr geehrte Damen und HerrenWie sicher und umweltfreundlich sind die Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen? Welche Mängel haben die Autos? Wie gut oder schlecht schneiden die einzelnen Modelle bei der Hauptuntersuchung ab? Wer liegt in den verschiedenen Fahrzeug- und Altersklassen an der Spitze und wer ganz hinten? Und: Wie müssen sich die TÜV-Prüfungen in Zeiten der Digitalisierung und der Klimakrise verändern? Welche Maßnahmen muss die Politik dafür ergreifen? Diese und weitere Fragen beantwortet der "TÜV-Report 2020".In die Statistik fließen die Ergebnisse von rund 8,8 Millionen Hauptuntersuchungen ein. Der aktuelle Report beschreibt den technischen Zustand von 228 Fahrzeugmodellen in 5 Altersklassen. Der TÜV-Report ist damit Deutschlands größter Gebrauchtwagenratgeber, der Autofahrer:innen Informationen für die Kaufentscheidung und Herstellern Hinweise für Verbesserungen der technischen Sicherheit liefert. Die Ergebnisse stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen:Zeit: Donnerstag, 5. November 2020, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist:- Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV) Teilnahme per Computer, Tablet oder Smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/435177421Teilnahme per Telefon: +49 721 9881 4161, Zugangscode: 435-177-421Bei erstmaliger Nutzung von GoToMeeting installieren Sie bitte die App bzw. das Plugin: https://global.gotomeeting.com/install/435177421HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@vdtuev.de (mailto:presse@vdtuev.de). Wir freuen uns auf darauf, Sie bei unserer Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!Mit besten GrüßenMaurice ShahdPressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. (VdTÜV)Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT 030 760095-320, E presse@vdtuev.dewww.vdtuev.de | www.twitter.com/vdtuev_newsOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell