VdF veröffentlicht Endergebnis: Niedrigste Apfelsaftmenge seit 1991 gekeltert (FOTO)

Die sehr schwache Streuobsternte in 2019 war der Grund für dieniedrigste in Deutschland produzierte Apfelsaftmenge seit 1991. Mit 262 Mio.Litern betrug sie nur die Hälfte des langjährigen Mittels. Nur im Jahr 1991 lagsie mit 216 Mio. Litern noch darunter. Die Ursachen liegen in den klimatischenVeränderungen, die die Obstbäume in den vergangenen Jahren unter Stress setzten.Während im Jahr 2017 ein Spätfrost bundesweit die Blüten schädigte, fehlte imJahr 2019 das Wasser. Ein übriges taten die Temperaturen im Juni des vergangenenJahres mit über 40 Grad an mehreren Tagen. "Der jährliche Wechsel zwischen sehrgroßen Ernten und sehr schwachen Ernten stellt die Fruchtsaftbetriebe vorHerausforderungen. Investitionen in Tanklager sind eine Möglichkeit der Reaktionder Industrie" sagt VdF-Geschäftsführer Klaus Heitlinger. Auch auf dieEndverbraucherpreise für Apfelsaft hat die schwache Ernte Einfluss. Die Preisestiegen an, insbesondere im Bio-Segment.