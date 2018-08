Vcanbio Cell & Gene Engineering: Was steht jetzt noch aus?

Der Kurs der Aktie Vcanbio Cell & Gene Engineering stand am 16.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 21,22 CNH. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Die Aussichten für Vcanbio Cell & Gene Engineering haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Vcanbio Cell & Gene Engineering auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Vcanbio Cell & Gene Engineering in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Vcanbio Cell & Gene Engineering hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Vcanbio Cell & Gene Engineering erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Health Care Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 22,7 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -29,95 Prozent im Branchenvergleich für Vcanbio Cell & Gene Engineering bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,62 Prozent im letzten Jahr. Vcanbio Cell & Gene Engineering lag 26,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Vcanbio Cell & Gene Engineering-Aktie ein Durchschnitt von 23,89 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,22 CNH (-11,18 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (21,52 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Vcanbio Cell & Gene Engineering-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Vcanbio Cell & Gene Engineering erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.