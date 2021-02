Vayyars einzigartige Sicherheitslösung für den Fahrzeuginnenraum bietet Multifunktionalität auf einer Einzelchip-Plattform und erfüllt damit zahlreiche Euro NCAP-Standards

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - - Die 4D-Bildgebungs-Radarplattform erhöht die Sicherheit, verringert die Komplexität, senkt das Risiko, bietet erhebliche Kosteneinsparungen und ermöglicht damit höchste Sicherheit für alle Fahrzeugmodelle- Die multifunktionale Einzelsensor-Plattform von Vayyar erfüllt die anspruchsvollsten aktuellen und künftigen Euro NCAP-Sicherheitsbestimmungen. Damit sind bis zu zehn Punkte im Fahrzeuginnenraum erreichbar, während zugleich Komplexität und Kosten erheblich reduziert werden- Die lebensrettende Einzelsensor-Lösung ermöglicht eine Anwendungskombination aus Anwesenheitserkennung von Kindern und verbessertem Gurtwarner. Sie verhindert Zwischenfälle aufgrund von überhitzten Autoinnenräumen, bei denen weltweit schon Tausende von Kindern ums Leben gekommen sind, sowie Todesfälle und Verletzungen durch nicht angelegte Sicherheitsgurte- Beispiellose hochauflösende 4D-Daten ermöglichen es allen Originalherstellern und Hauptzulieferern, unabhängig voneinander zahlreiche moderne Sicherheits- und Komfortanwendungen über die Plattform zu entwickeln und so das weltweit sicherste Gesamtsystem für den Fahrzeuginnenraum zu schaffen- Ein leistungsfähiger 4D-Bildgebungs-Radarchip erfasst den gesamten Innenraum, wodurch Hardware, Verkabelung und Gesamtkosten reduziert und sieben Sensoren im Fahrzeug ersetzt werdenMit der branchenweit ersten Kombilösung für die Sicherheit im Fahrzeuginnenraum treibt Vayyar, der weltweit führende Anbieter von 4D-Bildgebungs-Radarsystemen, seine Mission voran, jedes Leben im Straßenverkehr zu schützen. Die mit einem einzigen Sensor arbeitende Lösung soll einerseits Vorfälle mit überhitzten Fahrzeuginnenräumen verhindern, die bereits tausenden Kindern das Leben gekostet haben, und andererseits die zahllosen Todesfälle und Verletzungen aufgrund nicht angeschnallter Fahrzeuginsassen. Dadurch, dass Vayyar den Originalherstellern und Hauptzulieferern Multifunktionalität auf einer Einzelchip-Plattform bietet, gewährleistet das Unternehmen erschwingliche, hochmoderne Sicherheit für alle Fahrzeugmodelle.Im Rahmen der weltweiten Anstrengungen zur Erhöhung der Sicherheit im Auto führt Euro NCAP ab 2023 strengere Bewertungskriterien für alle Protokolle ein. Die Anwesenheitserkennung von Kindern wird dann bis zu vier Punkte einbringen, während die bestehende Forderung nach Gurtwarnern vorne und hinten zur Voraussetzung für das Erreichen von drei weiteren Punkten für den Insassenstatus wird. Dank der Lösung von Vayyar können Fahrzeuge diese wichtigen sieben Sicherheitspunkte zugesprochen bekommen, während zugleich die Nutzererfahrung durch die Minimierung von Fehlalarmen verbessert wird.Mehr Sicherheit erfordert jedoch in aller Regel mehr Sensoren, die für die Automobilhersteller hohe Kosten verursachen. Jedes Jahr werden rund 22 Milliarden Sensoren in Fahrzeugen verbaut. Für den Zeitraum von 2018 bis 2030 rechnet IHS Markit mit einem 40-prozentigen Anstieg der sensorbezogenen Kosten. Bei dieser Entwicklung und angesichts rasch steigender Sicherheitsstandards wird ein normales Automodell im Jahr 2030 rund 200 Sensoren benötigen. Hardware, Software, Verkabelung, Steuereinheiten und die Integrationsanstrengungen für die einzelnen Sensoren erhöhen die Komplexität und die Kosten erheblich, wodurch erstklassige Sicherheit für preiswerte Fahrzeuge unerreichbar ist.Mit der branchenweit ersten Sicherheitslösung für den Innenraum, die Multifunktionalität auf einer Einzelchip-Plattform bietet, ermöglicht Vayyar den Originalherstellern und Hauptzulieferern die Bewältigung dieser Herausforderung. Der Technologievorreiter hat einen kostengünstigen Sensor entwickelt, der so erschwinglich ist wie Low-End-Alternativen, Serienreife besitzt und maximale Innenraum-Sicherheitspunkte für alle Fahrzeugmodelle ermöglicht.Vayyars einsatzfertige Kombilösung basiert auf einem einzelnen Radar-Chip (RoC) und verfügt über eine Anwesenheitserkennung von Kindern und einen verbesserten Gurtwarner. Damit werden mehrere Euro NCAP-Anforderungen für das Jahr 2023 mit nur einem Sensor für die gesamte Fahrgastzelle erfüllt. Die Lösung ersetzt zahlreiche vorhandene Sensoren im Fahrzeug, erfasst den gesamten Innenraum und erkennt und klassifiziert alle Insassen, wobei die Anwesenheit von Kindern mit außergewöhnlicher Präzision erkannt wird. Die Kombilösung arbeitet bei allen Lichtverhältnissen effektiv, ohne dass eine freie Sichtlinie erforderlich ist, und kann sogar ein unter einer Decke schlafendes Baby auf einem Autositz oder ein Kind im Fußraum erkennen. Anders als Kameras wahrt der Sensor außerdem jederzeit die Privatsphäre der Nutzer, ein Bereich, der in der Automobilindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnt.Ermöglicht wird die Anwendungskombination durch das große Antennen-Array und das extrem weite Sichtfeld der Plattform. Die 48 Sendeempfänger des Sensors bieten eine unvergleichlich hohe Auflösung und liefern umfangreiche Erkennungs- und Klassifizierungsdaten über die Insassen - ganz im Gegensatz zu den Alternativen. Dank des Sichtfeldes kann der Sensor, der sich auch einfach hinter dem Dachhimmel eines Fahrzeugs anbringen lässt, an verschiedenen Stellen installiert werden. Er eignet sich sowohl für Fünf- und Siebensitzer als auch für Modelle mit Schiebedach. Vayyars Sensor bietet ein völlig neues Maß an Sicherheit, da er zwischen Personen und Objekten sowie Kindern und Erwachsenen unterscheiden und feststellen kann, ob sich ein Fahrgast an der vorgesehenen Position befindet oder abseits davon.Über die Kombination aus Kinder-Anwesenheitserkennung und Gurtwarner hinaus ermöglicht die umfassende Soft- und Hardwareplattform es Originalherstellern und Hauptzulieferern, zahlreiche moderne Anwendungen über die Punktwolken-Schicht unabhängig voneinander zu entwickeln. Dazu gehören u. a. der Insassenstatus, eine optimierte Airbagauslösung und dynamische Deaktivierung, Gurtstraffung, eCall, Vitalparameter, Gestenerkennung, die Erkennung von Positionsabweichungen sowie die Einbruchserkennung.Ein einzelner Vayyar-Sensor verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung, verringert die Anzahl künftiger SOP-Programme, bringt erhebliche Einsparungen und vermindert die Risiken bei Terminplanung, Budget und Leistung. Der vollständig geprüfte, automobiltaugliche Sensor (AEC-Q100- und ASIL-B-konform) bietet Autobauern außerdem die Möglichkeit, auf flexible Weise die Integration künftiger Funktionen vorzubereiten, die für sich verändernde Normen entwickelt werden. Diese Funktionen können zu einem frühen Zeitpunkt im Entwicklungszyklus eingeführt oder, ein Novum in der Branche, später über OTA-Updates (Over The Air) aufgespielt werden, was für Zukunftssicherheit sorgt."Mehr denn je spielt die Sicherheit heute in der gesamten Branche eine entscheidende Rolle. Deshalb überdenken Autobauer viele traditionelle Ansätze, wie etwa den Einsatz Dutzender Einzelfunktions-Sensoren zur Unterstützung wichtiger Sicherheitsanwendungen. Multifunktionalität auf einer Einzelchip-Plattform ist ein neues Konzept, das die Vorstellungen über das Sicherheits-Gesamtsystem im Fahrzeuginnenraum neu definieren wird", sagt Ian Podkamien, Leiter der Automobilsparte bei Vayyar. "Wir sind stolz darauf, erstklassige Sicherheit zu geringeren Kosten für alle Fahrzeuge anbieten zu können, auch für Einstiegsmodelle."Für die Bemühungen der Automobilhersteller um den Schutz der Autofahrer und ihrer Passagiere bietet Multifunktionalität auf einer Einzelchip-Plattform die wirksamste Möglichkeit, ein höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Die erschwingliche Lösung von Vayyar schafft einen Mehrwert und verringert Komplexität und Kosten, womit sie zur treibenden Kraft für die Automobilsicherheit der nächsten Generation wird.Über Vayyar Imaging (Automotive)Vayyars intelligente Sensoren nutzen 4D-Bildgebungs-Radartechnologie, die dem Qualitätsstandard in der Automobilbranche entspricht, und bieten damit Möglichkeiten für umfassende Sicherheit bei Innenraum- und Fahrerassistenzsystemen. Die "vierte Dimension" bezieht sich auf die Fähigkeit, Bewegungen, Zeit und Geschwindigkeit zu erfassen. Herzstück dieser Sensoren ist ein extrem leistungsfähiger Radar-Chip, der bis zu 48 Sendeempfänger unterstützt, was für eine außergewöhnlich hohe Auflösung sorgt. Dank eines ultraweiten Sichtfeldes tasten die mit 60 und 79 GHz arbeitenden Einzelchip-Radarmodule von Vayyar große Flächen ab, wodurch sich die Anzahl der Sensoren in Fahrzeugen verringern lässt. Sie bieten eine umfassende Erkennung im und um das Fahrzeug, während sie mehrere Ziele und Objekte gleichzeitig verfolgen. Die Vayyar-Technologie ist multifunktional, erschwinglich und für die Serienproduktion geeignet. Die radargestützte Plattform zeichnet sich bei allen Straßenverhältnissen durch Robustheit aus und schützt die Privatsphäre der Nutzer. Vayyar möchte die Entwicklung der nächsten Generation von Sensortechnik fortsetzen, die klein, kostengünstig und vielseitig genug ist, um eine sicherere Welt zu ermöglichen.Anmerkungen der RedaktionAnders als herkömmliche Radarlösungen, die auf zwei bis drei Sendeantennen und drei bis vier Empfangsantennen basieren, nutzt das 4D-Bildgebungsradar ein MIMO-Array (Multiple Input Multiple Output) mit 48 Antennen, das die Umgebung in hoher Auflösung erfasst. Die Ausgabe umfangreicher Punktwolkendaten ermöglicht in Kombination mit einem ultraweiten Sichtfeld (im Azimut-/Elevationswinkel) eine punktgenaue Erkennung und Verfolgung. Damit ist das Radar der ultimative Sicherheitssensor für die Zukunft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428974/Vayyar.jpgPressekontakt:Mike Galemichael@influenceassociates.com+44 (0)7876 563044Linden Braylinden@influenceassociates.com+44 (0)7587 150391Original-Content von: Vayyar Imaging Ltd., übermittelt durch news aktuell