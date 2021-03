Vayyar Bietet Als Erstes Und Einziges Unternehmen Weltweit Eine Vollständige Innenraumüberwachung Mit Einem Einzigen Radarchip an

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Ein multifunktionaler Einzelchip-Sensor tastet die gesamte Fahrgastzelle ab, selbst in einem großen SUV, und bietet so unvergleichlich hohe Sicherheit bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität und Kosten.- Vayyars 4D-Bildgebungstechnologie auf Radarchip-Basis ist die weltweit erste, die alle Sitze in drei Reihen, alle Fußräume und den Kofferraum erfasst.- Die lebensrettende Einzelsensor-Lösung ist bereits heute erhältlich und erfüllt alle Anforderungen von Euro NCAP 2023 und 2025. Sie ermöglicht bis zu zehn zusätzliche Wertungspunkte und unterstützt künftige Sicherheitsanwendungen ohne weitere Kosten.- Das beispiellose ultraweite Abtastfeld von Vayyar eignet sich für alle Fahrzeuge, auch für Achtsitzer mit Glasdach. Der Einbau erfolgt immer an der gleichen Stelle.- Wegweisende Multifunktionalität auf einer Einzelchip-Plattform ersetzt bis zu sieben Einzelfunktions-Sensoren und unterstützt so mehrere Anwendungen gleichzeitig.- Industriepartner können die datenreiche 4D-Punktwolken-Programmierschnittstelle (API) zur schnellen, eigenständigen Entwicklung zahlreicher weiterer Funktionen ohne zusätzliche Kosten nutzen - auf dem Chip oder durch zentrale Verarbeitung.Dateien mit Pressebildern und das Video zu dieser Pressemitteilung sind hier (https://drive.google.com/drive/folders/1r4OqNuIisGlhYTjuiksd7MR8Jxx03pZc?usp=sharing) verfügbar.Das Video steht außerdem hier (https://www.youtube.com/watch?v=8mi-B6kyow8) auf YouTube zur Verfügung.Vayyar, der Weltmarktführer bei 4D-Bildgebungs-Radarsystemen, hat den weltweit ersten Automobilsensor entwickelt, der mit einem einzigen Radarchip (RoC) den gesamten Pkw-Innenraum erfasst.Angesichts des 60%igen Anstiegs der weltweiten Nachfrage nach SUVs in den vergangenen fünf Jahren wurde Vayyars serienreifer Innenraumsensor so konzipiert, dass er bis zu drei Sitzreihen erfasst. Dank eines standardisierten Einbauorts im hinteren Dachbereich ist er zudem für die rasch wachsende Zahl von Fahrzeugen mit Glasdach ausgelegt. Der Sensor überwacht alle Sitze, alle Fußräume und den Gepäckraum und stellt eine bahnbrechende Sicherheitslösung dar, die die am meisten gefährdeten Fahrzeuginsassen schützt.Bis zu 200 Kinder sterben jedes Jahr an einem Hitzschlag, weil sie unbeaufsichtigt im Auto zurückgelassen werden. Zu solchen Tragödien kann es innerhalb von wenigen Minuten kommen, weil die Temperatur im Inneren eines Fahrzeugs, insbesondere bei einem mit Glasdach, selbst an kühleren Tagen mit lediglich 22 °C schnell auf 47 °C ansteigen kann."Da SUVs in vielen Ländern über 40 % des Fahrzeugabsatzes ausmachen, ist eine vollständige Erfassung des Innenraums von entscheidender Bedeutung", erklärt Ian Podkamien, Vizepräsident und Leiter der Automobilsparte bei Vayyar. "Lösungen für die Kinder-Anwesenheitserkennung in drei Sitzreihen für alle Fahrzeuge, einschließlich solcher mit Glasdach, tragen dazu bei, Zwischenfälle aufgrund von überhitzten Innenräumen zu verhindern. Zugleich retten verbesserte Gurtwarner tausende weitere Leben, indem sie sicherstellen, dass alle Passagiere den Sicherheitsgurt anlegen. Und mit einem einzigen erschwinglichen Sensor für beide Aufgaben ist erstklassige Sicherheit jetzt für alle Fahrzeuge verfügbar."Der die gesamte Fahrgastzelle erfassende Sensor von Vayyar ist bei allen Licht- und Witterungsverhältnissen voll funktionsfähig und wahrt jederzeit die Privatsphäre, da keine Kameras im Einsatz sind. Das ultraweite Abtastfeld und die hohe Auflösung der 48 Sendeempfänger in jedem Vayyar-Sensor suchen in der Branche ihresgleichen und ermöglichen es der Plattform, mehrere moderne Anwendungen gleichzeitig zu unterstützen. Zugleich werden damit zahlreiche Einzelfunktions-Sensoren ersetzt.In Anbetracht der großen Fahrgastzelle von SUVs und der Tatsache, dass Eltern mit kleinen Kindern die Mehrheit der SUV-Eigentümer stellen, ist die Erfassung von drei Sitzreihen ein wichtiger Aspekt der Innenraumsensorik. Bei Alternativlösungen sind zwei bis drei Einzelfunktions-Sensoren zur Erfassung des gesamten Innenraums eines SUVs erforderlich, was die Kosten und den Aufwand für die Sicherheit bei größeren Fahrzeugen in die Höhe treibt.Bislang bereiteten zudem Fahrzeuge mit Glasdach besondere Schwierigkeiten, was die Positionierung der Sensoren im Innenraum angeht. Da sich in der Dachmitte kein Sensor anbringen lässt, mussten sich die Hersteller mit suboptimalen Einbauoptionen begnügen. Nun müssen Originalhersteller nur noch einen Vayyar-Sensor im hinteren Deckenbereich einbauen. Dieser erfasst den gesamten Innenraum jedes Pkw, ob mit oder ohne Glasdach.Vayyar bietet Originalherstellern und Hauptzulieferern eine wegweisende Kombination aus Kinder-Anwesenheitserkennung und verbessertem Gurtwarner, die für die Erfüllung der strengeren Sicherheitsbewertungsprotokolle 2023 und 2025 nach Euro NCAP unerlässlich ist. Dazu erkennt die Plattform Insassen, unterteilt sie in Kinder und Erwachsene und erkennt Körperhaltung und Position.Die robuste, automobilgerechte Lösung geht jedoch weiter über die bloße Anwesenheitserkennung von Kindern und Gurtwarner hinaus. Vayyars AEC-Q100- und ASIL-B-konforme Plattform erfüllt die anspruchsvollsten Euro-NCAP-Sicherheitsanforderungen und ermöglicht damit ab 2023 bis zu zehn Wertungspunkte für den Fahrzeuginnenraum.Durch Vayyars multifunktionale Einzelchip-Plattform können Autobauer den althergebrachten Branchenansatz (ein Sensor pro Funktion) hinter sich lassen. Dieser unwirtschaftliche, nicht nachhaltige Ansatz führte in der Vergangenheit zu mehr Kabeln, Hardware, Software, SOP-Programmen und Integrationsaufwand in den Fahrzeugen und damit auch zu erheblichen Mehrkosten. Stattdessen unterstützt nun ein einziger Sensor vielfältige Sicherheitsanwendungen, was sowohl die Komplexität als auch die Kosten deutlich verringert.Dank einer datenreichen 4D-Punktwolken-Programmierschnittstelle (API), die von Vayyars Plattform bereitgestellt wird, können Kunden zahlreiche zusätzliche Sicherheitsfunktionen über die Punktwolkenschicht eigenständig entwickeln und einsetzen. Dazu gehören der Insassenstatus, eine optimierte Airbagauslösung und dynamische Deaktivierung, Gurtstraffung, eCall, Gestenerkennung, die Erkennung von Positionsabweichungen, die Einbruchserkennung sowie weitere Anwendungen.Darüber hinaus unterstützt die Plattform OTA-Software-Updates (Over The Air), sodass Autobauer neue Funktionen aufspielen können, lange nachdem ein Fahrzeug die Fertigungsstraße verlassen hat. Das schafft einen erheblichen Mehrwert, da die Entwicklungsrisiken und die Zeit bis zur Markteinführung reduziert und dadurch erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden."Dank eines Preises, der mit einem alternativen Radarsensor oder einem Standard-Steuergerät vergleichbar ist, treibt Vayyars erschwingliche Technologie einen Paradigmenwechsel voran. Dadurch können Fahrzeuge der unteren Preisklasse die außergewöhnliche Sicherheit von Oberklassemodellen bieten", berichtet Podkamien. "Bei SUVs stellt die Sicherheit aufgrund der Komplexität im Zusammenhang mit der größeren Fahrgastzelle eine besondere Herausforderung dar. Die Multifunktionalität einer Einzelchip-Plattform trägt wesentlich dazu bei, die Sicherheit ohne zusätzliche Hardware zu erhöhen, die Komplexität zu verringern und die Kosten einzusparen, die mit mehreren Sensoren pro Sitz einhergehen."Über Vayyar Imaging (Automotive)Vayyars intelligente Sensoren nutzen 4D-Bildgebungs-Radartechnologie, die dem Qualitätsstandard in der Automobilbranche entspricht, und bieten damit Möglichkeiten für umfassende Sicherheit bei Innenraum- und Fahrerassistenzsystemen. Die "vierte Dimension" bezieht sich auf die Fähigkeit, Bewegungen, Zeit und Geschwindigkeit zu erfassen. Herzstück dieser Sensoren ist ein extrem leistungsfähiger Radar-Chip, der bis zu 48 Sendeempfänger unterstützt, was für eine außergewöhnlich hohe Auflösung sorgt. Dank eines ultraweiten Erfassungsbereichs tasten die mit 60 und 79 GHz arbeitenden Einzelchip-Radarmodule von Vayyar große Flächen ab, wodurch sich die Anzahl der Sensoren in Fahrzeugen verringern lässt. Sie bieten eine umfassende Erkennung im und um das Fahrzeug, während sie mehrere Ziele und Objekte gleichzeitig verfolgen. Die Vayyar-Technologie ist multifunktional, erschwinglich und für die Serienproduktion geeignet. Die radargestützte Plattform zeichnet sich bei allen Straßenverhältnissen durch Robustheit aus und schützt die Privatsphäre der Nutzer. Vayyar möchte die Entwicklung der nächsten Generation von Sensortechnik fortsetzen, die klein, kostengünstig und vielseitig genug ist, um eine sicherere Welt zu ermöglichen.Anmerkungen der RedaktionAnders als herkömmliche Radarlösungen, die auf zwei bis drei Sendeantennen und drei bis vier Empfangsantennen basieren, nutzt das 4D-Bildgebungsradar ein MIMO-Array (Multiple Input Multiple Output) mit 48 Antennen, das die Umgebung in hoher Auflösung erfasst. Die Ausgabe umfangreicher Punktwolkendaten ermöglicht in Kombination mit einem ultraweiten Abtastfeld (im Azimut-/Elevationswinkel) eine punktgenaue Erkennung und Verfolgung. Damit ist das Radar der ultimative Sicherheitssensor für die Zukunft.Video - https://www.youtube.com/watch?v=8mi-B6kyow8Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1460103/Vayyar_Radar_On_Chip.jpgOriginal-Content von: Vayyar Imaging Ltd., übermittelt durch news aktuell