Vaxart-Aktie: Das sieht gut aus!

In den vergangenen fünf Handelstagen legten die Aktien von Vaxart ordentlich zu. Satte zehn Prozent Gewinn konnten Anteilseigner in ihrem Portfolio entdecken. Dies könnte der Information geschuldet sein, dass Vaxart plant, die Kreuzreaktivität seines oral verabreichten Phase-2-Impfstoffkandidaten für COVID-19 gegen die Omikron-Variante in zwei verschiedenen Studien zu testen, die im nächsten Monat beginnen sollen.

So wird Vaxart bewertet

Lassen Sie uns nun gemeinsam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung