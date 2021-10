Vaxart-Aktie: Was ist da heute los?

Vaxart Inc. (NASDAQ:VXRT) Aktien wurden am Dienstag höher gehandelt, nachdem eine Studie mit dem Titel “A Phase 2 Trial With an Oral Tableted Covid-19 Vaccine” auf Clinicaltrials.gov veröffentlicht wurde. Dies könnte Einzelhändler zum Kauf der Aktie veranlasst haben. Vaxart schloss um 4,89% höher bei $7,30.

Vaxart Tages-Chartanalyse Die Aktie scheint aus einem Wimpelmuster nach unten ausgebrochen zu sein und hat die Unterstützung unterschritten. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!