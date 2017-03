Vault 7: Die Cyber-Waffen der CIA (FOTO)

Bochum (ots) -Die Veröffentlichungen von vertraulichen CIA-Dokumenten auf derEnthüllungsplattform Wikileaks beleuchten deren Aktivitäten imBereich Hacking von Hard- und Software in den Jahren 2013 bis 2016.Ziele sind unter anderem iPhones, Android-Geräte, Linux, Windows undSmart-TVs. Auch Sicherheitsanbieter sind in den Dokumenten desAuslandsnachrichtendienstes genannt. Es scheint somit keinBetriebssystem und keine Soft- und Hardware vor den Cyber-Waffen derCIA sicher zu sein. Die G DATA Sicherheitsexperten Eddy Willems undRalf Benzmüller haben sich einen Überblick über die vorliegendenDokumente verschafft und ordnen die aktuellen WikiLeaks-Enthüllungenin ihrem heutigen Blog-Artikel ein.+ Breit aufgestelltÄhnlich wie bei den Snowden-Leaks ist es nicht verwunderlich, dassGeheimdienste spionieren, sondern viel eher wie und in welchem Ausmaßsie das tun. Das ist auch bei Vault 7 der Fall. Es geht nicht nur umSicherheitslecks bei Desktop-PCs und Servern. Demnach hat derUS-Geheimdienst alle internetfähigen Geräte ins Visier genommen.Neben Smartphones mit Android und iOS, Routern und Smart-TVs werdenin den Wikileaks-Dokumenten auch eigebettete Systeme aus demIoT-Umfeld genannt. Auch Werkzeuge zum Hacken vonIndustriesteueranlagen und Fahrzeugen sind im CIA-Arsenal. Es gibtTarnverfahren für die CIA-Software und Werkzeuge zum herausschmuggelnvon Daten. "Man hat den Eindruck, dass jede Technologie, die einegewisse Verbreitung im Markt hat, systematisch für einen Einsatz imUmfeld von Cyber-Spionage und Cyber-Warfare geprüft wurde", so EddyWillems, G DATA Security Evangelist.+ Lang gehegte Vermutung wurde bestätigt"Es wäre blauäugig zu glauben, dass die Entwicklung von sog.Cyber-Waffen nur von amerikanischer Seite vorangetrieben wird.Unserer Einschätzung nach arbeiten alle Geheimdienste seit vielenJahren an vergleichbaren Programmen, die auch millionenschwerausgestattet sind", so Ralf Benzmüller, Executive Speaker der G DATASecurity Labs. "Die veröffentlichten Enthüllungen bestätigen die vonvielen IT-Security Experten seit langen gehegten Vermutungen. Alsäußerst problematisch betrachten wir es, wenn die entwickeltenE-Spionage-Programme als Cyber-Broken-Arrows in die Hände vonKriminellen und Terroristen gelangen. Die Folgen wären fatal."Nach Einschätzung der beiden G DATA Sicherheitsexperten ist davonauszugehen, dass die entwickelten Spionageprogramme nicht in einerbreit angelegten Kampagne gegen gewöhnliche Internetnutzer zumEinsatz kommen bzw. kamen, sondern eher für gezielte Angriffe gedachtsind.Die vollständige Meldung steht Ihnen im G DATA Newsroom zurVerfügung:https://blog.gdatasoftware.com/2017/03/29561-wikileaks-vault7Die umfassende Einordnung der beiden IT-Security Experten findenSie im G DATA Security Blog:https://blog.gdatasoftware.com/2017/03/29561-wikileaks-vault7Pressekontakt:G DATA Software AGThorsten UrbanskiLeiter UnternehmenskommunikationPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell