Vaudoise Assurances: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Vaudoise Assurances am 19.04.2020, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 463.33 CHF. Die Aktie der Vaudoise Assurances wird dem Segment "Mehrspartenversicherung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Vaudoise Assurances mit einer Rendite von -4,34 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,08 Prozent. Auch hier liegt Vaudoise Assurances mit 14,43 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Vaudoise Assurances hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,25 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.09%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,16 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Vaudoise Assurances liegt mit einem Wert von 10,35 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 67 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 31,39. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".