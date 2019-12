Vaudoise Assurances: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Am 07.12.2019, 01:00 Uhr notiert die Aktie Vaudoise Assurances an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 556.67 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Mehrspartenversicherung".

Wie Vaudoise Assurances derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,04. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Vaudoise Assurances zahlt die Börse 13,04 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32,19. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Derzeit schüttet Vaudoise Assurances nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 0,72 Prozentpunkte (2,33 % gegenüber 3,05 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Die Vaudoise Assurances ist mit einem Kurs von 558 CHF inzwischen +1,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,91 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.