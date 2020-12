Vaudoise Assurances Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Im 1. Halbjahr entwickelte sich der Umsatz positiv und wuchs um 2,0% auf 821,9 Mio SFr. Unterm Strich sank der Gewinn um 18,6% auf 60,9 Mio SFr, was hauptsächlich auf die Turbulenzen am Finanzmarkt zurückzuführen ist. Die gebuchten Nettoprämien im NichtlebenBereich wuchsen um 2,5%. Bei den gebuchten Prämien wurde mit 3,7% vor allem in der Deutschschweiz ein starker Anstieg verzeichnet. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



