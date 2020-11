Vattenfall begrüßt Verfassungsgerichtsentscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

KARLSRUHE/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über seine Klage zum beschleunigten Atomausstieg begrüßt.



Die Gesetzesänderung aus dem Jahr 2018 sei den Vorgaben des Gerichts nicht einmal ansatzweise gerecht geworden und habe stattdessen die massiven Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Versorgern nochmals verschärft, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der finanzielle Ausgleich für bestimmte Kraftwerksbetreiber wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 muss noch einmal komplett neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte am Donnerstag nach einer Vattenfall-Klage mitgeteilt, dass die Gesetzesänderung von 2018 unzureichend und zudem wegen formaler Mängel nie in Kraft getreten sei./trs/DP/zb