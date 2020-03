Vattenfall-Deutschland-Chef geht zum Jahreswechsel in Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Chef des Energieversorgers Vattenfall, Tuomo Hatakka, wird zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen.



Ein Nachfolger des dann 64-Jährigen stehe noch nicht fest, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche solle noch vor dem Sommer beginnen. "Tuomo Hatakka arbeitet seit 18 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen bei Vattenfall", hieß es. Neben seiner Rolle als Deutschland-Chef ist er auch Leiter des Wärmegeschäfts in Deutschland, Schweden und Großbritannien sowie Mitglied des Gesamtvorstands der europaweiten Vattenfall-Gruppe.

"Ich bin sehr dankbar für das Engagement, mit dem Tuomo sich dafür einsetzt, dass Vattenfall einer der führenden europäischen Wärmeversorger bleibt", teilte Magnus Hall, Präsident und Chef des Gesamtkonzerns, mit./maa/DP/eas