Vater zahlt, Tochter setzt ab / Finanzgericht entschied zu Gunsten einer Medizinstudentin (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Studium kann für einen jungen Menschen enorme Kostenverursachen, unter anderem deswegen, weil man dafür von zuhauseausziehen und am Studienort eine eigene Wohnung suchen muss. Manchmalübernehmen die Eltern einige der Zahlungen. Nach Auskunft desInfodienstes Recht und Steuern der LBS kann das teilweise durchausvon dem Studierenden steuerlich geltend gemacht werden.(Niedersächsisches Finanzgericht, Aktenzeichen 1 K 169/15)Der Fall:Eine junge Frau begann in Frankfurt ein Medizinstudium. Sie selbstwäre gar nicht in der Lage gewesen, eigenständig für die damitverbundenen finanziellen Belastungen aufzukommen. Also halfen dieEltern aus. Unter anderem, indem sie die Wohnung stellvertretend fürdie Tochter anmieteten und für die Maklerkosten bei der Vermittlungder Mietwohnung aufkamen (1.100 Euro). Die Tochter machte dieMaklerprovision als vorweggenommene Werbungskosten geltend. DerFiskus erkannte das nicht an.Das Urteil:Die Finanzrichter sahen hingegen kein Problem darin, dieseWerbungskosten zu akzeptieren. Die Anmietung einer Wohnung sei nötiggewesen zur Aufnahme eines Studiums und die Inanspruchnahme einesMaklers sei ein üblicher Weg, um ein geeignetes Objekt zu finden.Dass die Eltern die Summe bezahlt hätten, stelle einen abgekürztenVertragsweg dar und spiele für die Absetzbarkeit keine Rolle.