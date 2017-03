Köln (ots) - "Sollte es jemanden geben, der unsere Malina gegenihren Willen festhält, so bitte ich Sie, diese Grausamkeit zu beendenund Malina freizugeben." Mit einem bewegenden Appell hat sich derVater der vermissten Studentin aus Regensburg live bei stern TV andie möglichen Entführer seiner Tochter gewandt. "Sind Sie sich imKlaren, was Sie tun", so Joseph Zawadzki weiter. Malina habe "soviele Menschen, die sie lieben und vermissen, und sie hat geradebegonnen, ihre Freiheit zu leben".Seinen Besuch bei stern TV nutzte der Vater auch dafür, sich fürdie große Solidarität zu bedanken, die die Familie bisher erfahrenhat. Und, so Zawadzkis Bitte an die stern TV-Zuschauer: "Ich bitteSie, jeden Menschen mit dem Bild von Malina in Berührung zu bringen,so dass vielleicht irgendein Hinweis kommt, der uns zu ihr führt."Denn: Auch wenn es seit dem Verschwinden von Malina Klaar am19.3.2017 keinen Hinweis auf ihren Verbleib gibt, "habe ich das ganz,ganz tiefe Gefühl, dass meine Tochter lebt", betonte der Vater. "Ichspüre sie und darauf vertraue ich, wann immer ich kann", sagte JosephZawadzki im Gespräch mit stern TV.Seine Tochter war auf dem Heimweg von einer Techno-Party spurlosverschwunden, ein letztes Mal hatte sich Malina Klaar gegen sechs Uhrmorgens zunächst bei ihrer Mitbewohnerin gemeldet, weil sie den Wegnach Hause nicht genau kannte. Dann versuchte sie noch vergeblichihren Freund zu erreichen. Was danach mit ihr passierte, bleibt -trotz groß angelegter Suchaktionen - bis jetzt ein Rätsel. Nur ihrHandy wurde inzwischen am Donauufer gefunden.Ihr Vater aber gibt die Suche nicht auf: Mit der Hilfe von MalinasFamilie und Freunden hat er überall in Regensburg Plakate verteilt.Und auch über die Facebook-Seite "Malina Klaar gesucht" versucht erZeugen und Unterstützer zu finden. "Wenn ich Malina etwas schulde,dann das, dass ich weitergehe und dass ich, so lange es Hoffnunggibt, alles dafür tue, dass sie zurückkommen kann. Und ihr alles anguten Gefühlen schicke, die ich in mir habe."Die Meldung ist nur mit Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung freiPressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell