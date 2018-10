Vascular Insights® ernennt James (Chip) Draper zum neuen Chief Executive Officer und Präsidenten, um das Führungsteam zu leiten

Quincy, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Vascular Insights® freutsich, bekannt geben zu dürfen, dass James (Chip) Draper zum ChiefExecutive Officer und Präsidenten des Unternehmens ernannt wurde. Derehemalige CEO James P. Ott nimmt mit der Übernahme der globalenGeschäftsaktivitäten durch Herrn Draper die neu geschaffene Rolle alsExecutive Chairman in Angriff. Herr Ott wird auf sich Wunsch desVorstandes auf Beratungsaufgaben und Sonderprojekte konzentrieren.Herr Draper trat im Januar 2014 dem Team von Vascular Insights®als Vice President für den Bereich Marketing bei. Er trägt seithermit seiner jahrelangen Erfahrung in den Bereichen Geschäftsführung,Vertrieb, Training, strategisches Marketing und globales Marketingzur Expansion von Vascular Insights® in mehr als 40 Ländern bei.Bevor er zu Vascular Insights® wechselte, hatte Herr Draperdiverse Rollen mit progressiver Führungsverantwortung bei Covidien,Tyco Healthcare und Kendall Healthcare inne, im Rahmen derer er dieweltweite Expansion des Dialysekatheter-Portfolios leitete. VorCovidien bekleidete er Führungspositionen in der Headhunter-Branche.Herr Draper stammt aus dem Mittleren Westen und hat einen Master inBusiness Administration von der Baker University sowie einenBachelor-Abschluss von der Rockhurst University.Herr Draper kommentierte: "Ich bin unglaublich stolz auf dieErrungenschaften, die unser Team bisher erzielen konnte, da dies einechter Beweis dafür ist, dass wir ein großartiges Produkt sowieZielsicherheit und starke Motivation erfolgreich kombinieren. Miterstklassiger Evidenz und den vorhandenen klinischen Programmen sowieunserem kontinuierlichen Fokus auf globaler Leistungsfähigkeit kannich zuversichtlich sein, dass ClariVein® optimal positioniert ist, umeine Führungsrolle auf dem peripheren vaskulären Produktmarkteinzunehmen."Vascular Insights®, LLC widmet sich der Konstruktion, Entwicklung,Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten für dieminimal-invasive Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen.ClariVein® wurde bereits bei mehr als 160.000 Patienten weltweit mitäußerst positiven berichteten Ergebnissen eingesetzt.Falls Sie mehr Informationen zu diesem Thema wünschen, wenden Siesich bitte an Morgen Carroll, Global Product Manager, oder senden Sieeine E-Mail an mcarroll@vascularinsights.com.Kontakt Morgen Carroll, Global Product ManagerTelefonInternationale Rufnummer: +44 (0) 7484 136224Innerhalb der Vereinigten Staaten: (781) 733.7192Anschrift1 Pine Hill DriveTwo Batterymarch Park, Suite 100Quincy, MA 02169E-Mail mcarroll@vascularinsights.comWebsite www.VascularInsights.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/389341/Vascular_Insights_Logo.jpgOriginal-Content von: Vascular Insights, übermittelt durch news aktuell