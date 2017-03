Vascular Graft Solutions beweist mit Vest-III-Studie ausgezeichnete Ergebnisse bei frühen Offenheitsraten und Sicherheitsprofil von extern stabilisierten Venengrafts

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Vascular Graft Solutions (VGS)hat die Zwischenergebnisse von VEST III bekanntgegeben, einerandomisierte, kontrollierte Post-Market-Studie zum Nachweis derklinischen Signifikanz von VEST(TM) (Venous External SupporT), einexternes knickstabiles Cobalt-Chrom-Geflecht, das bei einer koronarenBypass-Operation (CABG) äußerlich auf V. saphena-Grafts aufgebrachtwird. Die Ergebnisse wurden im Februar im Rahmen des Symposiums 'CABGin 2017: Status & Innovations' auf der Jahrestagung der DeutschenGesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) in Leipzigpräsentiert.Die Zwischenergebnisse des deutschen und österreichischenStudienarms zeigen, dass es bei der Anwendung von VEST(TM) keineSicherheitsbedenken gibt und die postoperative Offenheitsrate nachsechs Monaten ausgezeichnet ist.Für die randomisierte kontrollierte Studie an führendenHerzzentren in Großbritannien, Deutschland, Österreich und Israelwurden ungefähr 200 Patienten rekrutiert. Sie dient der Untersuchungder Wirksamkeit von VEST(TM) zur Abschwächung derVenengraftdegeneration und Verbesserung des klinischenBehandlungserfolgs bei CABG.In den deutschen und österreichischen Studienarm unter Leitung vonProf. Ivar Friedrich waren 91 Patienten an sieben Herzzentrenaufgenommen. Die Zwischenergebnisse von 68 Patienten beimSechs-Monats-Followup zeigten bei VEST(TM)-stabilisierten Venengraftseine frühe Offenheitsrate von 98 %. Dies unterstreicht das großeKönnen der beteiligten Chirurgen, das Sicherheitsprofil von VEST(TM)und die Verbesserung bei frühen Offenheitsraten im Vergleich zuanderen bisher untersuchten externen Stentverfahren."Arteriendruck in Kombination mit turbulentem Fluss in der Vene,welcher hauptsächlich aus einer irregulären Lumeneinengungresultiert, sind der Hauptgrund für die aggressive Degeneration, diemit der Zeit im Venengraft entsteht", sagte Professor Ivar Friedrich."VEST(TM) ist eine einfache und elegante Lösung, die während einesCABG-Eingriffs leicht aufzubringen ist und der Grundursache derVenengraftdegeneration entgegenwirkt. Die Verbesserung derLebensdauer des Venengrafts ist von entscheidender Bedeutung, um dasklinische Behandlungsergebnis bei CABG zu verbessern und seinenwichtigen Stellenwert bei der Behandlung von koronarer Herzkrankheitzu sichern.""VEST(TM) ist die erste chirurgische Innovation, die sowohl füruns Kardiologen als auch für Herzchirurgen und unsere Patientenwirklich interessant sein kann", sagte Professor Carlo di Mario."Wenn wir die Ergebnisse von koronaren Bypass-Operationen verbessernwollen, müssen wir unbedingt die Ergebnisse von V. saphena-Graftsverbessern. Die Untersuchung eines Phänomens wie Graft-Versagen, dassechs bis zehn Jahre nach dem Eingriff seinen Höhepunkt erreicht,erfordert Studien mit extrem langer Laufzeit. Dagegen deuten bisheralle Surrogatendpunkte auf eine reduzierte Intimahyperplasie,gleichmäßigere Lumenweite und verbesserte Flussbedingungen inVEST-stabilisierten SVGs hin."VEST(TM) erhielt 2014 die CE-Zulassung und wurde in Europa beiüber 700 Patienten erfolgreich implantiert. Es ist die einzigeTechnologie, die fünf Jahre nach dem Eingriff eine Abschwächung derVenengraftdegeneration bewirkt."Die Bypass-Operation hat sich in den letzten 30 Jahren nichtwesentlich verändert. Das präventive Grundkonzept von Bypass-Graftsfür erkrankte Koronararterien ist bei Patienten mit schwererkoronarer Herzkrankheit immer noch die effizientesteBehandlungsmodalität", sagte Eyal Orion, Gründer und CEO von VGS."Das Problem ist allerdings, dass bei der Mehrzahl der Venengraftsnach fünf bis zehn Jahren eine starke Degeneration oder einVerschluss festzustellen ist, was eine Re-Intervention erforderlichmacht. Mit VEST(TM) haben wir eine neuartige mechanische Lösungentwickelt, die neue Wege bei der Venengraftbiologie beschreitet."VGS wird die Ergebnisse beim CCS in Zürs (Österreich) diskutieren.Prof. Sigrid Sandner (AKH - Medizinische Universität Wien) wird dieErgebnisse am Montag, den 20. März um 15.30 Uhr in Sitzung A: CABG 1präsentieren.Informationen zur StudieVEST III ist eine randomisierte, kontrollierte, multizentrischeinternationale Post-Marketing-Studie an 15 führenden europäischenHerzzentren, für die 200 Patienten rekrutiert wurden. Das primäreZiel der Studie ist die Bewertung der Wirkung von VEST(TM) auf dieProgression der Venengraftdegeneration zwei Jahre nach CABG mittelsangiografischer Untersuchung. Die Endergebnisse der VEST-III-Studiewerden 2019 veröffentlicht.Informationen zu VESTVEST(TM) - Venous External SupporT ist ein externes knickstabiles,stabilisierendes Cobalt-Chrom-Geflecht, das bei einer koronarenBypass-Operation (CABG) äußerlich auf V. saphena-Grafts aufgebrachtwird. Durch seine besonderen mechanischen Eigenschaften erlaubt esdem Chirurgen eine genaue Geometrieplanung während des Verfahrens undeine optimale dimensionale Anpassung an den Graft. Es erfordert keineÄnderung der Operationstechnik und der Eingriff dauert nur wenigeMinuten. VEST(TM) soll den zugrunde liegenden Faktorenentgegenwirken, die zu Venengraftdegeneration, turbulentem Fluss inder Vene, erhöhter Wandspannung und vor allem Progression derVenengraftdegeneration (Intimahyperplasie) führen.VEST(TM) trägt die CE-Kennzeichnung und ist in Europa undSüdafrika kommerziell erhältlich. In den USA hat VEST(TM) denPrüfproduktstatus und ist nicht zum Verkauf zugelassen.Informationen zu Vascular Graft SolutionsVascular Graft Solutions Ltd, ein nicht börsennotiertesMedizinprodukteunternehmen mit Sitz in Tel-Aviv (Israel), wurde 2009gegründet. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung undVermarktung von Medizintechnik für die Herz- und Gefäßchirurgiespezialisiert und kann marktführende Innovationen und einbranchenführendes Produktangebot vorweisen.Pressekontakt:Kathryn Mills-Webb+44 7815 603 099kathryn@pascalecommunications.comOriginal-Content von: Vascular Graft Solutions, übermittelt durch news aktuell