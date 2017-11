Vascular Flow Technologies geht strategische Partnerschaft mit Biovic zur Entwicklung der neuen Avatar SLF(TM) Gefäßprothese ein

Dundee, Schottland (ots/PRNewswire) -Vascular Flow Technologies, der Medizingerätehersteller, der diepatentierte Spiral Laminar Flow (SLF (TM))-Technologie zurWiederherstellung des Blutflusses mit verbesserten klinischenErgebnissen entwickelte, gab heute den Abschluss eines strategischenAuslizenzierungsvertrags für geistiges Eigentum mit Biovic Sdn Bhdbekannt.Biovic ist ein Hightech-Biomedizinunternehmen mit Sitz in Malaysiamit Schwerpunkt auf der Erfüllung der Patientenbedürfnisse durch dieEntwicklung hochwertiger, transformativer Produkte in der Medizin.Biovics langfristige Strategie ist die internationaleKonkurrenzfähigkeit im Bereich Biomedizingeräte und die Erweiterungdes Vertriebs in die USA und andere Industrieländer.Dank dieser strategischen Partnerschaft wird die Spiral LaminarFlow (SLF(TM))-Technologie von VFT zur Optimierung von Biovicsvorhandener AVATAR® ePTFE-Gefäßprothese genutzt. DieSLF(TM)-Technologie ist ein einzigartiges, urheberrechtlichgeschütztes Design, das Turbulenzen im Blutfluss in erkranktenGefäßen sowie herkömmlichen Gefäßprothesen eliminiert. Durch dieWiederherstellung des normalen Blutflussmusters im Gefäß lassen sichVersagen der Prothese und Komplikationen für den Patienten erheblichreduzieren. Die Technologie baut auf einer umfangreichen Evidenzbasisauf, die mithilfe von numerischer Strömungsdynamik (CFD) undFinite-Elemente-Analyse (FEA - virtuelle Modellierung zur Lösung desProblems potenzieller Belastungen der Gefäßwände) erstellt wurde.Craig Dunlop, Geschäftsführer von Vascular Flow Technologies,meint dazu: "Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für VFT undBiovic. Die Kombination der überlegenen klinischen Performance derSLF(TM)-Technologie von VFT mit einem leistungsstarken ePTFE-Graftführt zu einer optimierten ePTFE-Gefäßprothese mit besonderenEigenschaften und Vorteilen für den Patienten, die den bestehendenMarkt stören wird."VFT und Biovic werden in den kommenden Monaten engzusammenarbeiten, um die Avatar SLF(TM)-Gefäßprothese bis zum 2.Quartal 2018 auf den Markt zu bringen.Dieser Vertrag untermauert und bestätigt VFTs neuesGeschäftsmodell der kooperativen SLF(TM)-Produktentwicklung inverschiedenen klinischen Bereichen, darunter periphere Stents,Hybrid-Stentgrafts und Hämodialysekatheter. VFT arbeitet weiterhinmit den Hauptakteuren in diesen Bereichen, um die SLF-Technologie aufvorhandene Produkte anzuwenden und so ungedeckten Patienten- undklinischen Bedarf zu erfüllen. Die vielfältige Pipeline neuerProdukte von VFT wird durch 18 robuste Patentfamilien gestützt.Informationen zu Vascular Flow TechnologiesVascular Flow Technologies ist ein führender Innovator in derForschung und Entwicklung unternehmenseigener Plattformtechnologienzur Verbesserung des Blutflusses in geschwächten oder erkranktenGefäßen. Seine patentierte Spiral Laminar Flow(TM) (SLF(TM))-Technologie ist das einzige klinisch bewährte Design, welches dascharakteristische Einzelspiralmuster des natürlichen Blutflussesnachahmt. Die SLF(TM)-Technologie ermöglicht eine längere Lebensdauerfür die Prothese oder den Stent und damit eine bessere Lebensqualitätfür den Patienten aufgrund reduzierter Gefäßkomplikationen und eineshaltbareren Implantats. VFT ist ein nicht börsennotiertes Unternehmenmit Sitz in Dundee im Vereinigten Königreich. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.vascular-flow.com.Informationen zur Spiral Laminar Flow-TechnologieTurbulenter Blutfluss an der Anastomose zwischen demendovaskulären Implantat und dem Blutgefäß ist eine der Hauptursachenfür neointimale Hyperplasie (übermäßiges Zellwachstum), die zurBlockierung des Gefäßes führen kann. Die Spiral LaminarFlow(TM)-Technologie erzeugt einen spiralförmigen Fluss im Implantat,der die distalen Turbulenzen in Bypass-Grafts und AV-Shunts reduziertund erwiesenermaßen die klinischen Ergebnisse erheblich verbessert.Die SLF(TM)-Technologie von Vascular Flow Technologies hat sich ineiner Vielzahl klinischer Studien bewährt und erhielt eine bedeutendeZahl an Patenten.Detaillierte Informationen erhalten Sie von:Craig Dunlop, Geschäftsführer, Vascular Flow TechnologiesT: +44(0)1382-562797E: craig.dunlop@vascular-flow.comW: http://www.vascular-flow.comOriginal-Content von: Vascular Flow Technologies, übermittelt durch news aktuell