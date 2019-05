Varta steigt in Geschäft mit Gerätebatterien für Endkunden ein

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batteriehersteller Varta steigt mit dem Kauf der namensgleichen Varta Cosumer Batteries in das Geschäft mit Gerätebatterien für Endkunden ein.



Der Netto-Kaufpreis werde bei rund 100 Millionen Euro liegen, teilte Varta am Mittwoch in Ellwangen mit. Endgültig werde dieser erst nach Abschluss des Transaktion feststehen, der im zweiten Halbjahr 2019 nach der Genehmigung der Europäischen Kommission erwartet wird.

Zu Varta Consumer Batteries gehören Ländergesellschaften in über 20 Ländern mit dem Hauptproduktionsstandort in Dischingen. Zum Produktportfolio gehören Batterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Umsatz von rund 300 Millionen Euro erwartet.

Die ursprüngliche Varta AG war im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche aufgespalten worden. Nun verkauft Energizer Holdings die Varta Consumer Batteries, wird aber die Varta Marken in Amerika und Asien über Lizenzverträge weiterhin nutzen.