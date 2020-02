Varta: Das ist entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Es ist nicht die Zeit für Varta an der Börse. Nach einem kurzen Aufwärtstrend auf 78,20 Euro am Dienstag zum Handelsstart hat die Aktie des Batterie-Herstellers den Tag bei nur noch 77,80 Euro beendet. Am Mittwoch ging es weiter deutlich abwärts: Zur Eröffnung standen 76,40 Euro bei Varta auf dem Kurszettel, wenig später rutschten die Papiere auf bis zu 74,10 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



