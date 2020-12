Varta – der heimliche Star?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen ist die Nachfrage nach einer bis dato fast vernachlässigten Aktie besonders stark geworden: Varta. Das Unternehmen stellt Batterien her und wäre vor Monaten beinahe in die Vergessenheit geraten. Nun allerdings schießen die Spekulationen ins Kraut: Apple beflügelt die Phantasie. Ist dies der heimliche Star, auf den wir alle hoffen? Immerhin hat das Unternehmen über den Aufsichtsrat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung