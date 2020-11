Varta: Wird der Aufwärtstrend halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bis zum 3. September konnte die Varta-Aktie ihren Anstieg fortsetzen und bei 138,70 Euro ein neues Allzeithoch ausbilden. Im Anschluss an dieses Hoch ging der Wert in eine Korrektur über. Sie stoppte zunächst am 50-Tagedurchschnitt wurde anschließend jedoch fortgesetzt, sodass die Aktie am 22. Oktober bei 99,20 Euro ein neues Tief ausbildete.

Der restliche Oktober und die ersten Novembertage gehörten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung