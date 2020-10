Varta: Wieder am Abwärtstrend gescheitert

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie bildete am 3. September bei 138,70 Euro ein neues Allzeithoch aus und beendete mit diesem zunächst, die im Frühjahr gestartete Aufwärtsbewegung. In den letzten Wochen hat die Konsolidierung zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends geführt. An ihm sind die Bullen Ende September erneut gescheitert.

Seit dem Hoch vom 28. September bei 123,30 fällt die Varta-Aktie wieder zurück und hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung