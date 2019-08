Varta: Wenn Sie unserem Zocker-Tipp gefolgt sind, haben Sie gewonnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Am 04. August hatten wir getitelt: „Varta: Volltreffer + 67% in den Trading-Tipps! Gelingt jetzt auch noch ein Zocker-Trade?“ Im Text stand unter anderem: „Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten in den letzten Monaten schon viel Freude an dieser Aktie und wir konnten wertvolle Hinweise für schöne Gewinne geben. Am 12. Mai hatten wir den Einstieg ab 42,80 Euro vorgeschlagen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung