Varta: Weiterhin ein klarer Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta ist bei einem Großteil der Menschen fast schon ein Synonym für Batterie- und Akkutechnik. Da ist es kein Wunder, dass die Varta-Aktie seit Monaten massiv im Fokus der Anleger steht. Denn die Diskussion um die E-Mobilität und deren Wachstum fördert die Phantasie bei Aktien von Unternehmen, die Akkumulatoren herstellen.

So befinden sich in den aktuellen E-Autos in der Regel Lithium-Ionen-Akkus. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung