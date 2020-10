Varta: Vorstands-Traumduo entzweit – das wirft Fragen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Steffen Munz wirft hin: Überraschend platzte am Donnerstagabend die Nachricht, dass der CFO sein Amt zum 31. Dezember niederlegt. Varta-Aktien (WKN: A0TGJ5) handeln heute um -3,57% tiefer bei 113,40 Euro.

Munz war im Februar 2018 als Finanzvorstand zu Varta gestoßen, kurz nachdem der Batteriekonzern in einem erfolgreichen IPO an der Börse platziert wurde. In seiner knapp dreijährigen Amtszeit ist Varta vom regional bekannten 2.100-Mitarbeiter-Konzern zum Global Player im Batterienbusiness mit glamourösen ...





