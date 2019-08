Varta: Volltreffer mit + 84% Aktiengewinn! Dieser Börsentipp war ein Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Es kommt immer auf die richtige Trading-Idee und den passenden Einstiegskurs an, ob man an der Börse Gewinne macht. Wir beweisen unseren „Riecher“ dafür in jeder Woche mehrfach. Am 12. Mai hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps mal wieder auf Varta geschaut und auf eine kommende Trading-Chance aufmerksam gemacht. In unserer Stellungnahme vom gleichen Tag hatten wir folgenden Hinweis gegeben: „Varta ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung