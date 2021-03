Varta: Vision DAX, wenn das klappt

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Elektromobilität könnte bei Varta (WKN: A0TGJ5) zum bestimmenden Thema in 2021 werden und in den Aktien eine Investitionschance eröffnen.

Gut informierte Börsianer werden es sicher mitbekommen haben: Varta plant akribisch seinen Einstieg in den Boommarkt nachhaltige Mobilität. Wie am 16. März mitgeteilt, testet Varta eine Pilotproduktion. Die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen "V4Drive" soll im Rahmen einer Pilotlinie am Hauptstandort Ellwangen zum Ende dieses Jahres produziert ...





